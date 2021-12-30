ВВП України

  • Номінальний ВВП України у 2021 році склав 4,222 трильйона гривень.
  • Індекс-дефлятор – 110,3%.

Тож у 2020 році в Україні спостерігалося падіння економіки після чотирьох років зростання.

Яким було ВВП України у минулі роки, за даними Держстату

  • 2019 рік – 3,2%.
  • 2018 рік – 3,5%
  • 2017 рік – 2,4%
  • 2016 рік – 2,4%

Що таке ВВП

ВВП – це внутрішній валовий продукт, котрий позначає загальну грошову вартість товарів, які вироблені на території конкретної країни. Зверніть увагу, що падіння ВВП є показником економічного спаду країни, або рецесії, зростання ж навпаки свідчить про її процвітання.

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ВВП України у 2021 році: прогнози експертів

  • У зв'язку з пандемією COVID-19 та карантином, Нацбанк оприлюднив невтішний інфляційний звіт за останній квартал 2021 року. За прогнозом, зростання ВВП в Україні знизиться з 3,8% до 3,1%.
  • Водночас прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що підняти внутрішній валовий продукт вдасться до 3,5%.
  • Історичний рівень ВВП в Україні відзначив і радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко. За його словами, це рекордний показник від 1991 року.

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