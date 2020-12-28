Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. А громадяни, яким буде складно оплачувати рахунки, можуть звернутися до держслужб для оформлення субсидій.

Наразі в Україні 3,1 мільйона домогосподарств отримують субсидії. При чинній системі всі вони жодним чином не відчують підвищення тарифів, адже це покриється збільшеним розміром субсидії. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Зокрема, ті домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат на комунальні послуги мають певні складнощі з оплатою, можуть звернутися за оформленням.

У відомстві відзначили, що субсидію оформити можна дистанційно через вебсайт. Також заповнені заяву та декларацію можна відправити поштою до органу соціального захисту населення.

Зокрема, майже 1,8 мільйона сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100% залежно від категорії пільговика.

Хто може її отримати та як її оформити

Субсидію можуть отримати українці, чиїх доходів не вистачає, щоб сплачувати комунальні послуги. Для кожної сім'ї індивідуально розраховують обов'язковий платіж. Якщо сума за комунальні послуги перевищує цей платіж, то така сім’я має право на субсидію.

Перелік документів, необхідний для отримання субсидії:

Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі;

Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формами, встановленими Мінсоцполітики.

Детальніше про субсидії у 2021 році – читайте за посиланням.