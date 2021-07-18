Дуже потрібні гроші: чи отримає Україна транш МВФ перед піковими виплатами боргу

Хороші новини від МВФ дали надію, що Україна таки може цьогоріч отримати другий транш від МВФ, який очікувався ще минулого року. Чи станеться це та чого чекати, якщо МВФ не дасть гроші, у матеріалі Економіки 24.

В Україні чекають на транш МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся у США з представниками Міжнародного валютного фонду. Марченко підкреслив, що Україна й МВФ зійшлися щодо деяких ключових питань співпраці. Йдеться, зокрема, про антикорупційну реформу, реформу корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

Актуально Західні партнери чекають, коли Вітренка звільнять, – Фурса про співпрацю з МВФ

Відтак уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш від МВФ у розмірі 700 мільйонів доларів. А підписання попередньої угоди між МВФ та Мінфіном очікують наприкінці липня або на початку серпня 2021 року.

Маємо дуже велику ймовірність, що буде підписана робоча угода з МВФ. Це розблокує наше фінансування щонайменше по першому траншу на 700 мільйонів доларів,

– заявив радник Президента Олег Устенко.

Чи отримає Україна транш

Попри заяву міністра про прогрес у переговорах, в МВФ ще не готові надати другий транш.

Ми вітаємо нещодавню схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібно подальший прогрес в декількох інших областях,

– сказав Джеррі Райс на пресбрифінгу МВФ.



МВФ все ще не готовий надати Україні транш / Фото пресслужба МВФ

Все тому, що Україна попри прогрес й досі не виконала всіх вимог, зокрема:

Вимога 1: відновлення роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Законопроєкт прийняли лише у першому читанні й до другого він може зазнати змін.

Виглядає так, що цього року ми навряд чи отримаємо транш від МВФ. Влітку НАБУ не проголосує, а коли затягують до осені – почнеться питання бюджету,

– відзначив фінансист Сергій Фурса в ефірі 24 каналу.

Вимога 2: відновлення повноцінної роботи Нацагентства з протидії корупції. Йдеться про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. І хоч законопроєкт прийняли 3 червня, Офіс Президента повідомив, що закон може ветувати Володимир Зеленський через лазівки. Зокрема, через те, що декларанти зможуть приховувати своє майно, записуючи на родичів.

Вимога 3: узгодження питання по Вищій раді правосуддя, оскільки МВФ наполягає, щоб вирішальний голос в ньому мали “міжнародні експерти”.

Крім того, за словами Фурси, залишаються проблеми довкола реформи корпоративного управління і "Нафтогазу". Банкір зауважив, що хоч публічно на цьому не акцентують, але саме це мають на увазі, коли говорять про енергетику.

Я думаю, що наші західні партнери чекають, коли припис НАЗК виконають і пана Вітренка звільнять,

– наголосив Фурса.

Червневе звільнення членів Ради Нацбанку також не посилило позицію Україні у переговорах з МВФ.

Без грошей ніяк

Борги

Україні потрібні запозиченні через пікові виплати боргів, які припадають на вересень.

Ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це безглуздо,

– сказав міністр Марченко.



Марченко зустрівся з представниками МВФ у США / Фото пресслужба форуму Україна 30

За останніми даними Мінфіну у 2021 році Україна має погасити та сплатити відсотки за державним боргом на суму 602,5 мільярда гривень. З них 104,9 мільярда потрібно виплатити у вересні цього року.

Довіра інвесторів

Крім того, Україні потрібне продовження співпраці з МВФ в рамках угоди stand-by задля довіри іноземних інвесторів. Чим довіра більша – тим дешевшими та масштабнішими є запозичення України. До того ж і такі організації як ЄС та Світовий банк зважають на співпрацю країни з МВФ, перш ніж надати позику.

Проте представники української влади переконані, що Україна може обійтися без МВФ. Голова Мінекономіки наголосив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року. Володимир Зеленський теж заявив, що в разі відсутності траншу він не бачить глобальної проблеми.

Гроші будуть, але не ті

МВФ хоче виділити країнам для відновлення після COVID-19 понад 600 мільярдів доларів вже до кінця серпня. Україна також потрапила у список. Розмір такої допомоги залежить від квоти, яку сплачує країна-учасниця. За словами очільника Нацбанку Кирила Шевченка, це близько 2,7 мільярда доларів для України.

Приблизно у серпні – вересні ми отримаємо від МВФ просто так 2,8 мільярда доларів. Ця сума розв'язує всі проблеми, які міг би мати бюджет цього року",

– зауважив Сергій Фурса.

До слова, Україна може отримати 600 мільйонів євро від Євросоюзу, якщо виконає кроки по:

зміцненню верховенства закону;

реформуванню судової системи.

Тож цих грошей буде достатньо, щоб Україна розплатилася зі своїми боргами. Але через це не варто відмовлятися від програми з МВФ та намагатися її відновити, адже співпраця з МВФ – це довіра зовнішнього світу, яку важко відновити.

Зверніть увагу Виходимо на траєкторію економічного зростання, – Устенко про співпрацю з МВФ

Програма stand-by в Україні: коротко