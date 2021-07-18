В Україні чекають на транш МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся у США з представниками Міжнародного валютного фонду. Марченко підкреслив, що Україна й МВФ зійшлися щодо деяких ключових питань співпраці. Йдеться, зокрема, про антикорупційну реформу, реформу корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

Актуально Західні партнери чекають, коли Вітренка звільнять, – Фурса про співпрацю з МВФ

Відтак уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш від МВФ у розмірі 700 мільйонів доларів. А підписання попередньої угоди між МВФ та Мінфіном очікують наприкінці липня або на початку серпня 2021 року.

Маємо дуже велику ймовірність, що буде підписана робоча угода з МВФ. Це розблокує наше фінансування щонайменше по першому траншу на 700 мільйонів доларів,

– заявив радник Президента Олег Устенко.

Чи отримає Україна транш

Попри заяву міністра про прогрес у переговорах, в МВФ ще не готові надати другий транш.

Ми вітаємо нещодавню схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібно подальший прогрес в декількох інших областях,

– сказав Джеррі Райс на пресбрифінгу МВФ.



МВФ все ще не готовий надати Україні транш / Фото пресслужба МВФ

Все тому, що Україна попри прогрес й досі не виконала всіх вимог, зокрема:

Вимога 1: відновлення роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Законопроєкт прийняли лише у першому читанні й до другого він може зазнати змін.

Виглядає так, що цього року ми навряд чи отримаємо транш від МВФ. Влітку НАБУ не проголосує, а коли затягують до осені – почнеться питання бюджету,

– відзначив фінансист Сергій Фурса в ефірі 24 каналу.

Вимога 2: відновлення повноцінної роботи Нацагентства з протидії корупції. Йдеться про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. І хоч законопроєкт прийняли 3 червня, Офіс Президента повідомив, що закон може ветувати Володимир Зеленський через лазівки. Зокрема, через те, що декларанти зможуть приховувати своє майно, записуючи на родичів.

Вимога 3: узгодження питання по Вищій раді правосуддя, оскільки МВФ наполягає, щоб вирішальний голос в ньому мали “міжнародні експерти”.

Крім того, за словами Фурси, залишаються проблеми довкола реформи корпоративного управління і "Нафтогазу". Банкір зауважив, що хоч публічно на цьому не акцентують, але саме це мають на увазі, коли говорять про енергетику.

Я думаю, що наші західні партнери чекають, коли припис НАЗК виконають і пана Вітренка звільнять,

– наголосив Фурса.

Червневе звільнення членів Ради Нацбанку також не посилило позицію Україні у переговорах з МВФ.

Без грошей ніяк

Борги

Україні потрібні запозиченні через пікові виплати боргів, які припадають на вересень.

Ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це безглуздо,

– сказав міністр Марченко.



Марченко зустрівся з представниками МВФ у США / Фото пресслужба форуму Україна 30

За останніми даними Мінфіну у 2021 році Україна має погасити та сплатити відсотки за державним боргом на суму 602,5 мільярда гривень. З них 104,9 мільярда потрібно виплатити у вересні цього року.

Довіра інвесторів

Крім того, Україні потрібне продовження співпраці з МВФ в рамках угоди stand-by задля довіри іноземних інвесторів. Чим довіра більша – тим дешевшими та масштабнішими є запозичення України. До того ж і такі організації як ЄС та Світовий банк зважають на співпрацю країни з МВФ, перш ніж надати позику.

Проте представники української влади переконані, що Україна може обійтися без МВФ. Голова Мінекономіки наголосив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року. Володимир Зеленський теж заявив, що в разі відсутності траншу він не бачить глобальної проблеми.

Гроші будуть, але не ті

МВФ хоче виділити країнам для відновлення після COVID-19 понад 600 мільярдів доларів вже до кінця серпня. Україна також потрапила у список. Розмір такої допомоги залежить від квоти, яку сплачує країна-учасниця. За словами очільника Нацбанку Кирила Шевченка, це близько 2,7 мільярда доларів для України.

Приблизно у серпні – вересні ми отримаємо від МВФ просто так 2,8 мільярда доларів. Ця сума розв'язує всі проблеми, які міг би мати бюджет цього року",

– зауважив Сергій Фурса.

До слова, Україна може отримати 600 мільйонів євро від Євросоюзу, якщо виконає кроки по: зміцненню верховенства закону;

реформуванню судової системи.

Тож цих грошей буде достатньо, щоб Україна розплатилася зі своїми боргами. Але через це не варто відмовлятися від програми з МВФ та намагатися її відновити, адже співпраця з МВФ – це довіра зовнішнього світу, яку важко відновити.

Зверніть увагу Виходимо на траєкторію економічного зростання, – Устенко про співпрацю з МВФ

Програма stand-by в Україні: коротко