В Україні чекають на транш МВФ
Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся у США з представниками Міжнародного валютного фонду. Марченко підкреслив, що Україна й МВФ зійшлися щодо деяких ключових питань співпраці. Йдеться, зокрема, про антикорупційну реформу, реформу корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.
Актуально Західні партнери чекають, коли Вітренка звільнять, – Фурса про співпрацю з МВФ
Відтак уряд сподівається до кінця 2021 року отримати транш від МВФ у розмірі 700 мільйонів доларів. А підписання попередньої угоди між МВФ та Мінфіном очікують наприкінці липня або на початку серпня 2021 року.
Маємо дуже велику ймовірність, що буде підписана робоча угода з МВФ. Це розблокує наше фінансування щонайменше по першому траншу на 700 мільйонів доларів,
– заявив радник Президента Олег Устенко.
Чи отримає Україна транш
Попри заяву міністра про прогрес у переговорах, в МВФ ще не готові надати другий транш.
Ми вітаємо нещодавню схвалення законів, які зміцнять судову систему в Україні, але потрібно подальший прогрес в декількох інших областях,
– сказав Джеррі Райс на пресбрифінгу МВФ.
МВФ все ще не готовий надати Україні транш / Фото пресслужба МВФ
Все тому, що Україна попри прогрес й досі не виконала всіх вимог, зокрема:
Вимога 1: відновлення роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Законопроєкт прийняли лише у першому читанні й до другого він може зазнати змін.
Виглядає так, що цього року ми навряд чи отримаємо транш від МВФ. Влітку НАБУ не проголосує, а коли затягують до осені – почнеться питання бюджету,
– відзначив фінансист Сергій Фурса в ефірі 24 каналу.
Вимога 2: відновлення повноцінної роботи Нацагентства з протидії корупції. Йдеться про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. І хоч законопроєкт прийняли 3 червня, Офіс Президента повідомив, що закон може ветувати Володимир Зеленський через лазівки. Зокрема, через те, що декларанти зможуть приховувати своє майно, записуючи на родичів.
Вимога 3: узгодження питання по Вищій раді правосуддя, оскільки МВФ наполягає, щоб вирішальний голос в ньому мали “міжнародні експерти”.
Крім того, за словами Фурси, залишаються проблеми довкола реформи корпоративного управління і "Нафтогазу". Банкір зауважив, що хоч публічно на цьому не акцентують, але саме це мають на увазі, коли говорять про енергетику.
Я думаю, що наші західні партнери чекають, коли припис НАЗК виконають і пана Вітренка звільнять,
– наголосив Фурса.
Червневе звільнення членів Ради Нацбанку також не посилило позицію Україні у переговорах з МВФ.
Без грошей ніяк
Борги
Україні потрібні запозиченні через пікові виплати боргів, які припадають на вересень.
Ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей – це безглуздо,
– сказав міністр Марченко.
Марченко зустрівся з представниками МВФ у США / Фото пресслужба форуму Україна 30
За останніми даними Мінфіну у 2021 році Україна має погасити та сплатити відсотки за державним боргом на суму 602,5 мільярда гривень. З них 104,9 мільярда потрібно виплатити у вересні цього року.
Довіра інвесторів
Крім того, Україні потрібне продовження співпраці з МВФ в рамках угоди stand-by задля довіри іноземних інвесторів. Чим довіра більша – тим дешевшими та масштабнішими є запозичення України. До того ж і такі організації як ЄС та Світовий банк зважають на співпрацю країни з МВФ, перш ніж надати позику.
Проте представники української влади переконані, що Україна може обійтися без МВФ. Голова Мінекономіки наголосив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року. Володимир Зеленський теж заявив, що в разі відсутності траншу він не бачить глобальної проблеми.
Гроші будуть, але не ті
МВФ хоче виділити країнам для відновлення після COVID-19 понад 600 мільярдів доларів вже до кінця серпня. Україна також потрапила у список. Розмір такої допомоги залежить від квоти, яку сплачує країна-учасниця. За словами очільника Нацбанку Кирила Шевченка, це близько 2,7 мільярда доларів для України.
Приблизно у серпні – вересні ми отримаємо від МВФ просто так 2,8 мільярда доларів. Ця сума розв'язує всі проблеми, які міг би мати бюджет цього року",
– зауважив Сергій Фурса.
Тож цих грошей буде достатньо, щоб Україна розплатилася зі своїми боргами. Але через це не варто відмовлятися від програми з МВФ та намагатися її відновити, адже співпраця з МВФ – це довіра зовнішнього світу, яку важко відновити.
Зверніть увагу Виходимо на траєкторію економічного зростання, – Устенко про співпрацю з МВФ
Програма stand-by в Україні: коротко
- Україна та МВФ підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand-by на суму 5 мільярдів доларів 9 червня 2021 року.
- Тоді ж Україна отримала перший транш розміром у 2,1 мільярда доларів.
- За угодою ще минулого року мали надати 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося через невиконання Україною умов МВФ.
- Місія МВФ вже двічі відновлювала роботу в Україні, але жодного разу це не принесло результату.