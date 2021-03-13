Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Україна отримає у 2021 році один транш від Міжнародного валютного фонду на суму 0,7 мільярда доларів. Однак для цього Верховна Рада повинна ухвалити певні рішення.

Цей кредит дозволить отримати додаткові пільгові позики Світового банку та ЄС на суму приблизно 1,5 мільярда доларів.

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Чи отримає Україна кредит МВФ

Наші прогнози враховують ще один транш МВФ у 2021 році в розмірі 0,7 мільярда доларів,

– зазначили в агентстві.

Згідно з прогнозом S&P, Верховна Рада закриє прогалини в антикорупційних законах протягом року.

У повідомленні також йдеться про те, що програма на 5 мільярдів доларів, узгоджена з МВФ у 2020 році, заблокована через рішення Конституційного Суду України, які відкотили раніше проведені антикорупційні реформи.

Українська влада має вирішити такі питання

відновлення кримінальної відповідальності за фальсифіковані е-декларації;

внесення поправок в закон про НАБУ для запобігання звільнення його голови;

реформа судової системи.

Агентство також розглядає санкції США щодо олігарха Ігоря Коломойського як рішуче відновлення підтримки Заходом програми реформ президента Зеленського.

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