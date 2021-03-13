Чи отримає Україна кредит МВФ у 2021 році: що прогнозує агентство S&P
Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що Україна отримає у 2021 році один транш від Міжнародного валютного фонду на суму 0,7 мільярда доларів. Однак для цього Верховна Рада повинна ухвалити певні рішення.
Джерело:S&P Global
Цей кредит дозволить отримати додаткові пільгові позики Світового банку та ЄС на суму приблизно 1,5 мільярда доларів.
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Чи отримає Україна кредит МВФ
Наші прогнози враховують ще один транш МВФ у 2021 році в розмірі 0,7 мільярда доларів,
– зазначили в агентстві.
Згідно з прогнозом S&P, Верховна Рада закриє прогалини в антикорупційних законах протягом року.
У повідомленні також йдеться про те, що програма на 5 мільярдів доларів, узгоджена з МВФ у 2020 році, заблокована через рішення Конституційного Суду України, які відкотили раніше проведені антикорупційні реформи.
Українська влада має вирішити такі питання
- відновлення кримінальної відповідальності за фальсифіковані е-декларації;
- внесення поправок в закон про НАБУ для запобігання звільнення його голови;
- реформа судової системи.
Агентство також розглядає санкції США щодо олігарха Ігоря Коломойського як рішуче відновлення підтримки Заходом програми реформ президента Зеленського.
МВФ та Україна: останні новини
- За даними Bank of America Global Research, перегляд програми для України можуть відтермінувати на липень – вересень або жовтень – грудень 2021 року.
- Водночас радник Офісу Президента Олег Устенко переконаний, що питання України винесуть на засідання Ради директорів МВФ вже навесні.
- А у МВФ заявили, що для продовження співпраці українська сторона повинна надати пропозиції щодо деяких питань.
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