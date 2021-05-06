Отримати транш від МВФ замало: експерти пояснили, де Україні взяти 24 мільярди

Україна може отримати 600 мільйонів євро від Євросоюзу та 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Загалом, Україні потрібно позичити аж 24 мільярдів гривень.

Якщо обіцяну суму таки виділить МВФ, то це служитиме прикладом для інших міжнародних інвесторів та кредиторів. Однак для цього Україна має спершу виконати свої зобов'язання.

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Що робити владі, щоб отримати транш МВФ

На думку міністра фінансів України Сергія Марченка, в України досить довірливі партнерські відносини, тому для нас принципово мати діалог. Українська влада має рухатися в напрямку отримання траншу і перегляду програми.

Ключовими вимогами МВФ для виділення грошей є судова і антикорупційна реформи. Поки ж відповідні законопроєкти і правки, які рекомендує МВФ, не проголосовані, а щоб їх ухвалити, треба час та політична воля.

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Де Україні взяти гроші

Водночас хоч представники влади оптимістично налаштовані щодо кредиту МВФ, впевнені, що навіть відмова не стане трагедією. Україна зможе знайти фінанси і втриматися на плаву цього року.

Ми з вами знайдемо ресурси для фінансування державного боргу. На внутрішньому ринку, позичаючи гроші від внутрішньої державної позики та розміщуючи євробонди на зовнішніх ринках,

– запевнив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев.

Також Україна може отримати гроші, що МВФ виділяє для країн, які постраждали від коронавірусу. Ці кошти не потрібно повертати. Україна, ймовірно, зможе розраховувати хоча б на таку допомогу. Тоді ж зможуть долучитися й інші партнери.

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Що відомо про гроші від МВФ

Як пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса, МВФ загалом розподіляє по світу без жодних умов 650 мільярдів доларів, українська частка становить 2,8 мільярда доларів.

Влітку ми отримаємо просто так ці гроші. Без виконання умов, без виконання програм,

– зазначив Фурса.

Це значно спростить розв'язання фінансових проблем, однак ці гроші можуть демотивувати владу проводити реформи. Боротьба з корупцією може знову зависнути у повітрі.