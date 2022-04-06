Останній тривожний дзвіночок: Росія вже перебуває на межі повного дефолту

Країна-агресорка 4 квітня повинна була планово розрахуватись за двома євробондами залишком у 649,2 мільйона доларів. Росія намагалась це зробити, однак іноземний банк-агент відмовився від виконання доручень.

Найкраще, що придумали у цій ситуації у Кремлі – здійснити виплати у рублях. Фактично, це вже означає технічний дефолт країни-терористки. 24 канал пояснює деталі.

До теми Пахне дефолтом: Росія розплатилася за євробонди рублями

Росія на межі повного дефолту

Західні видання, у тому числі Bloomberg та Reuters, повідомили, що Мінфін США 4 квітня заблокував сплату Росією залишкових зобов'язань за двома євробондами у валюті – "Росія-2022" і "Росія-2042". При цьому ЗМІ послались безпосередньо на джерела у JPMorgan, платіжного агента уряду Росії у межах випуску цих євробондів.

Для країни-терористки така ситуація стала несподіванкою, адже раніше Управління з контролю іноземними активами США дозволило пропускати такі виплати через американські банки-агенти у межах спеціальної ліцензії OFAC, яка діє до 25 травня.

У Росії ж, як завжди, образились на відмову, і назвали дії Мінфіну США "недружніми". Щоб хоч якось вийти з ситуації, Кремль перерахував заборговані кошти через Національний розрахунковий депозитарій у рублях, за офіційним курсом російського Центробанку.

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Фактично, щоб надалі виплачувати суверенний борг, Росії доведеться у прямому сенсі "вишкрібати" те, що залишилось незамороженим з її золото-валютних резервів. При цьому незрозуміло, яким чином країна-агресорка зможе робити платежі та перераховувати гроші кредиторам, адже клірингові системи та банки-агенти здійснювати такі транзакції більше не будуть.

До слова, Росії доведеться вкотре намагатись "втюхати" кредиторам рублі замість валюти, або ж одразу заявити про перший за останні 100 років повний валютний дефолт. Як вчинить країна-терористка, стане відомо уже через 30 днів пільгового періоду.

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