Основне ми виконали, – Марченко про умови для отримання траншу від МВФ
Джерело:24 канал
Україна у листопаді отримала новий транш від МВФ й вже найближчим часом може отримати ще один, але для цього є конкретні умови. Однак основне держава вже виконала.
Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" розповів міністр фінансів Сергій Марченко. У межах чинної програми Україні залишилось отримати ще 2,2 мільярда доларів.
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"Ми сподіваємось виконати всі зобов'язання – залишок програми. Основне ми виконали – це судова й антикорупційна реформа", – розповів міністр.
За словами Марченка, саме вони є найбільш наболілими та формують уявлення й перспективу програми.Довідка. Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов. При цьому держава повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.
Як розповів міністр фінансів, спілкування з МВФ відбувається довго, адже його представники мають бажання сформувати ширший порядок денний для України. Водночас українська сторона хоче такого, який може виконати.
Тому дискусії жорсткі й складні. Міністерство фінансів не може вплинути ні на судову реформу, ні на антикорупційну, ні на енергетичний сектор. Однак перемовини ведуть із нами, тому що нам потрібні гроші,
– наголосив міністр.
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Транш від МВФ для України: коротко
- У МВФ 22 листопада повідомили про погодження траншу у розмірі 699 мільйонів доларів для України в рамках продовження дії програми stand-by.
- Це вже другий транш, але не останній. Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов.
- Володимир Зеленський у твітері привітав рішення МВФ. За його словами, гроші спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
- Варто зауважити, що нову програму stand-by для України МВФ погодив у червні 2020 року. Її розмір – 5 мільярдів доларів, а строк – 1,5 року.