Основне ми виконали, – Марченко про умови для отримання траншу від МВФ

Україна у листопаді отримала новий транш від МВФ й вже найближчим часом може отримати ще один, але для цього є конкретні умови. Однак основне держава вже виконала.

Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" розповів міністр фінансів Сергій Марченко. У межах чинної програми Україні залишилось отримати ще 2,2 мільярда доларів.

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"Ми сподіваємось виконати всі зобов'язання – залишок програми. Основне ми виконали – це судова й антикорупційна реформа", – розповів міністр.

За словами Марченка, саме вони є найбільш наболілими та формують уявлення й перспективу програми.

Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов . При цьому держава повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.

Як розповів міністр фінансів, спілкування з МВФ відбувається довго, адже його представники мають бажання сформувати ширший порядок денний для України. Водночас українська сторона хоче такого, який може виконати.

Тому дискусії жорсткі й складні. Міністерство фінансів не може вплинути ні на судову реформу, ні на антикорупційну, ні на енергетичний сектор. Однак перемовини ведуть із нами, тому що нам потрібні гроші,

– наголосив міністр.

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