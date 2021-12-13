Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" розповів міністр фінансів Сергій Марченко. У межах чинної програми Україні залишилось отримати ще 2,2 мільярда доларів.

До теми Новий транш вже у березні 2022: чи зможе Україна виконати всі умови МВФ

"Ми сподіваємось виконати всі зобов'язання – залишок програми. Основне ми виконали – це судова й антикорупційна реформа", – розповів міністр.

За словами Марченка, саме вони є найбільш наболілими та формують уявлення й перспективу програми.

Довідка. Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов. При цьому держава повинна зберігати макроекономічну та фінансову стабільність, зменшувати вразливість та долати перешкоди для приватних інвестицій.

Як розповів міністр фінансів, спілкування з МВФ відбувається довго, адже його представники мають бажання сформувати ширший порядок денний для України. Водночас українська сторона хоче такого, який може виконати.

Тому дискусії жорсткі й складні. Міністерство фінансів не може вплинути ні на судову реформу, ні на антикорупційну, ні на енергетичний сектор. Однак перемовини ведуть із нами, тому що нам потрібні гроші,

– наголосив міністр.

Цікаво Майбутнє пенсій, економічний паспорт і держбюджет: ексклюзивне інтерв'ю з Сергієм Марченком

Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео

Транш від МВФ для України: коротко