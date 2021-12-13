Про це у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" розповів міністр фінансів Сергій Марченко. У межах чинної програми Україні залишилось отримати ще 2,2 мільярда доларів.
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"Ми сподіваємось виконати всі зобов'язання – залишок програми. Основне ми виконали – це судова й антикорупційна реформа", – розповів міністр.
За словами Марченка, саме вони є найбільш наболілими та формують уявлення й перспективу програми.
Як розповів міністр фінансів, спілкування з МВФ відбувається довго, адже його представники мають бажання сформувати ширший порядок денний для України. Водночас українська сторона хоче такого, який може виконати.
Тому дискусії жорсткі й складні. Міністерство фінансів не може вплинути ні на судову реформу, ні на антикорупційну, ні на енергетичний сектор. Однак перемовини ведуть із нами, тому що нам потрібні гроші,
– наголосив міністр.
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Програма "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Транш від МВФ для України: коротко
- У МВФ 22 листопада повідомили про погодження траншу у розмірі 699 мільйонів доларів для України в рамках продовження дії програми stand-by.
- Це вже другий транш, але не останній. Україна може ще отримати 2,2 мільярда доларів, якщо виконає 12 умов.
- Володимир Зеленський у твітері привітав рішення МВФ. За його словами, гроші спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
- Варто зауважити, що нову програму stand-by для України МВФ погодив у червні 2020 року. Її розмір – 5 мільярдів доларів, а строк – 1,5 року.