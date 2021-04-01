Паризький апеляційний суд відхилив рішення Міжнародного трибуналу у справі "Ощадбанку" проти Росії. Воно стосувалося відшкодування втрат у Криму, спричинених окупацією півострова. У Національному банку України висловили занепокоєння таким судовим рішенням.

У Нацбанку відреагували на рішення французького суду, який відхилив рішення Міжнародного трибуналу від 26 листопада 2018 року у справі "Ощадбанку" проти Російської Федерації.

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Реакція НБУ на рішення щодо "Ощадбанку"

НБУ засудив таке судове рішення.

Національний банк наголошує на винятковій важливості доведення на міжнародному рівні протиправності дій Росії щодо України, зокрема щодо загарбання українських фінансових активів під час окупації Кримського півострову,

– йдеться у заяві.

У регуляторі наголосили, що керівництво відповідних банків має з високою відповідальністю і зваженістю підходити до подання судових позовів до міжнародних судових інституцій. Крім того, воно повинне бути готовим на високому професійному рівні відстоювати інтереси держави на всіх етапах судового розгляду справ.

Що відомо про рішення суду у спорі "Ощадбанк" – Росія