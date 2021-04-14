Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування: що означає рішення уряду

14 квітня 2021 року на засіданні Кабінет Міністрів підтримав проєкт закону щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). Отже, у разі банкрутства банку держава більше не гарантуватиме вклади.

Деталі законопроєкту

Прийняття законопроєкту транслювалось в онлайн форматі. Урядом передбачається, що відповідний проєкт закону сприятиме зменшенню частки держави у банківському секторі. Раніше зазначалось, що приєднання Ощадбанку до ФГВФО є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.

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Що буде після входження Ощадбанку до ФГВФО

Нині депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою у повному обсязі. Це стосується тієї частини, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом коштом ФГВФО, що нині становлять 200 тисяч гривень.

Також, якщо за вкладом, залученим Ощадбанк до дня набуття ним статусу учасника Фонду, Фонд не відшкодовує кошти, такий вклад гарантується державою.

Як проходило прийняття рішення

Побоювання НБУ та пропозиція допрацювати законопроєкт

Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб зазначив, що законопроєкт потребує доопрацювань, на думку НБУ. Тому потрібно повернутись до обговорення та вирішити всі питання комплексно. Зокрема, задля врегулювання питання платоспроможності Фонду гарантування. Заступник відмітив і те, що позицію НБУ підтримують також МВФ та ФГВФ

Позиція Мінфіну

Проте, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що, на його думку, не потрібно об’єднувати ці питання. Ба більше Марченко вважає, що їх цілком можливо розв’язати окремо, а питання платоспроможності ФГВ та входження Ощадбанку до Фонду "стоять окремо у Меморандумі з МВФ".