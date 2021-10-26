Ощадбанк подає апеляцію

У керівництві банку наголосили, що розгляд справи щодо отримання справедливої компенсації за експропрійовані Росією активи Ощадбанку в окупованому Криму залишається у центрі уваги.

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Водночас голова правління банку Сергій Наумов назвав цю справу "складною та безпрецедентною".

Справа Ощадбанку проти Росії

30 березня апеляційний суд Парижа підтримав позицію російського міністерства юстиції про відсутність юрисдикції в арбітражу за позовом українського Ощадбанку на 1,3 мільярда доларів.

Росіяни стверджують, що кримське відділення Ощадбанку створили до 1 січня 1992 року – тобто у радянський період. Тому робота банку на півострові нібито не підпадає під дію Угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Що відомо про справу? Міжнародний арбітраж 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку



Однак Росія оскаржила це рішення у національному суді у Парижі. Згодом Міжнародний арбітраж 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Росії на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів. Мовилось про відшкодування втрат, які росіяни спричинили окупацією Криму.Однак Росія оскаржила це рішення у національному суді у Парижі. Згодом суд скасував рішення про відшкодування втрат через окупацію півострова.

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