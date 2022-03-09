Про це повідомили німецькі ЗМІ. Під час дискусій про постачання енергоресурсів з Росії політик виступи за радикальне скорочення імпорту з Росії.

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За його словами, цей крок вивів би на новий рівень санкції проти Росії. Але в такому випадку, газопостачання до Німеччини буде обмеженим.

Ми вважаємо, що ми повинні піти на такий крок у зв'язку із ситуацією, яка там відбувається,

– наголосив голова ХДС.

Газова залежність Європи

Нагадаємо, що Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку 2". А компанія-оператор "Північного потоку-2" оголосила про банкрутство. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вже назвала цей проєкт "мертвим".

ФРН зрозуміла, що потрібно позбуватися залежності від Росії і вирішила поступово перейти на інші джерела постачання енергоресурсів. Проте це не робиться за одну ніч: перехід буде тривалим.

А от США, Канада та Велика Британія вже заборонили імпорт нафти, газу та вугілля з Росії. А Європейська комісія має план замінити понад 70% імпорту російського газу вже цього року.

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