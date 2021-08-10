Що передбачає законопроєкт

Законопроєктом, котрий відхилив Сенат, передбачено, що будь-яка криптокомпанія – брокер, а відповідно зобов'язана надавати звітність за операціями з криптовалютою Податковій службі США (IRS). Також бізнес повинен доповідати про перекази від 10 тисяч доларів, згідно з законопроєктом.

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Недосконалість законопроєкту

Певна колізія законопроєкту полягає у тому, що велика частина валідаторів та майнерів не зможуть заповнювати відповідну форму про своїх клієнтів, оскільки у них просто немає необхідних даних. Тож законодавче закріплення такої вимоги прирівнювалось би до заборони роботи з криптовалютою та жорсткій її зарегульованості.

Ніхто не заперечує, що тут є проблема. Ми проситимемо цих людей надати інформацію, якої вони не мають. Нам доведеться розгрібати безлад, якого ми могли б уникнути,

– прокоментував сенатор Тумі.

Компроміс очільниці Мінфіну США

Поправка, що стала результатом компромісу між двома партіями та отримала підтримку від міністерки фінансів США Джанет Єллен, запропонує виключити з цього терміну всіх, хто не працює напряму з інвесторами.

Чому Сенат не підтримав поправку

Для того, щоб Сенат підтримав законопроєкт, усі повинні були проголосувати одноголосно. Однак сенатор Річард Шелбі виступив проти, а відповідно одностайної згоди – не відбулось, але початкове визначення залишиться в силі.

Нагадаємо, що прогнозовано оподаткування криптовалютних транзакцій дозволить додатково залучити 28 мільярдів доларів для фінансування проєкту розвитку інфраструктури США.

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Що думаю прихильники криптовалюти

Ті хто полюбляє криптовалюту побоюється, що нові правила гри можуть придушити криптоінновацію в США й виштовхне бізнес за кордон.

Цю думку поділяє Крістін Сміт, виконавчий директор Blockchain Association. Вона вважає, що чинна редакція законопроєкту про інфраструктуру містить шкідливі вимоги до податкової звітності, які багато учасників криптосистеми не здатні виконати.

В результаті багато з них будуть змушені перебазуватися закордон, що коштуватиме країні робочих місць та економічного зростання,

– розповідає пані Сміт.

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