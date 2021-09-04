Опалювальний сезон: Вітренко назвав ціну газу для теплокомуненерго, який постачають населенню

Юрій Вітренко заявив, що ціна газу для теплокомуненерго, який вони постачають громадянам складе 7,4 гривні. З його слів, ця вартість є у 3 рази нижчою, ніж поточна на спотових ринках.

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" повідомив в ефірі з одного телеканалів.

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Він прокоментував купівлю блакитного палива для бюджетних організацій. Відтак:

якщо підприємства теплокомуненерго будуть брати газ для потреб таких установ, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

Далі тарифи будуть встановлювати місцеві органи влади які мають на це повноваження. Люди, які отримують газ не через теплокомуненерго, будуть платити приблизно 7,99 гривні у більшості регіонів,

– додав Юрій Вітренко.

До слова, окрім самої ціни на газ, також існує плата за його розподіл (доставку).

Опалювальний сезон в Україні

У НАК "Нафтогаз України" повідомили, що старт опалювального сезону в Україні перебуває під загрозою і може початись невчасно.

Така ситуація – через борги у понад 9 мільярдів гривень. У Центренерго заявили, що обстановка із запасами вугілля – критична.

Річний "фіксований" тариф НАК "Нафтогаз України" для населення становить 7,96 гривні за метр кубічний.

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