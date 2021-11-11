Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата
11 листопада 2021 , 14:56Читать новость на русском
Джерело:РЕЙТИНГ
Дані опитування свідчать, що 55% українців вважають зарплату своїм головним джерелом доходу. Ще 30% населення – пенсію.
Окрім того, 13% населення отримують дохід від бізнесу. Ще 6% українців розповіли про соціальні виплати.
Зауважте Як заощаджувати під час шопінгу: дієві лайфхаки та корисні поради
Як українці оцінюють дохід
- 36% опитуваних вважають свій дохід низьким;
- 36% – нижче середнього.
- 31% – середній.
- 8% – вище середнього аби високий.
Який дохід задовольнив би українців
Дані опитування свідчать, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною. Зокрема, 25% опитуваних заявили, що їх задовольнив би дохід до 10 тисяч гривень.
Ще 22% українців переконані, що для нормального життя їм потрібно понад 30 тисяч гривень щомісяця. Окрім того, 14% опитуваних хочуть 11 – 15 тисяч гривень доходу, 8% українців – 21 – 25 тисяч гривень, 11% населення – 26 – 30 тисяч гривень.
Пік інфляції минув
- Національний банк України повідомив, що станом на жовтень 2021 року інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%.
- Наприклад, ще у вересні вона становила 11%. Загалом у місячному вимірі ціни зросли на 0,9%
- У НБУ повідомили, що "пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено, надалі інфляція буде знижуватися".
- Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики України.