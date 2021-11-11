Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата

11 листопада 2021 , 14:56
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РЕЙТИНГ

Дані опитування свідчать, що 55% українців вважають зарплату своїм головним джерелом доходу. Ще 30% населення – пенсію.

Окрім того, 13% населення отримують дохід від бізнесу. Ще 6% українців розповіли про соціальні виплати. 

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Як українці оцінюють дохід

  • 36% опитуваних вважають свій дохід низьким;
  • 36% – нижче середнього.
  • 31% – середній.
  • 8% – вище середнього аби високий.

Який дохід задовольнив би українців

Дані опитування свідчать, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною. Зокрема, 25% опитуваних заявили, що їх задовольнив би дохід до 10 тисяч гривень.

Ще 22% українців переконані, що для нормального життя їм потрібно понад 30 тисяч гривень щомісяця. Окрім того, 14% опитуваних хочуть 11 – 15 тисяч гривень доходу, 8% українців – 21 – 25 тисяч гривень, 11% населення – 26 – 30 тисяч гривень.

Пік інфляції минув

  • Національний банк України повідомив, що станом на жовтень 2021 року інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%.
  • Наприклад, ще у вересні вона становила 11%. Загалом у місячному вимірі ціни зросли на 0,9%
  • У НБУ повідомили, що "пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено, надалі інфляція буде знижуватися".
  • Відповідні дані опублікувала Державна служба статистики України.
Автор: Мар'яна Бекало