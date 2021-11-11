Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата

Дані опитування свідчать, що 55% українців вважають зарплату своїм головним джерелом доходу. Ще 30% населення – пенсію.

Окрім того, 13% населення отримують дохід від бізнесу. Ще 6% українців розповіли про соціальні виплати.

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Як українці оцінюють дохід

36% опитуваних вважають свій дохід низьким;

36% – нижче середнього.

31% – середній.

8% – вище середнього аби високий.

Який дохід задовольнив би українців

Дані опитування свідчать, що чим нижчий дохід, тим меншу суму називають бажаною. Зокрема, 25% опитуваних заявили, що їх задовольнив би дохід до 10 тисяч гривень.

Ще 22% українців переконані, що для нормального життя їм потрібно понад 30 тисяч гривень щомісяця. Окрім того, 14% опитуваних хочуть 11 – 15 тисяч гривень доходу, 8% українців – 21 – 25 тисяч гривень, 11% населення – 26 – 30 тисяч гривень.

Пік інфляції минув