Операції НБУ на міжбанку: регулятор збільшив купівлю валюти за тиждень втричі
Джерело:Національний банк України
Національний банк України протягом минулого тижня з 18 до 23 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку 350,1 мільйона доларів. Це в три тази більше, ніж тижнем раніше – 119,6 мільйона доларів.
Операції НБУ на міжбанку
Операції на міжбанку від початку 2021 року:
- загалом від початку року НБУ купив 2,4 мільярда доларів;
- продав за цей час 197 мільйонів доларів;
- чиста покупка складає 2,18 мільярда доларів.
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Операції регулятора на міжбанку у жовтні
- Від початку жовтня НБУ викупив в резерви близько 700 мільйонів доларів.
- Продаж валюти на міжбанку НБУ у цьому місяці не здійснював.
Що потрібно знати про міжбанк
- Міжбанк працює під контролем та управлінням НБУ.
- Учасники валютного ринку України – банки та небанківські установи, клієнти банків, а також НБУ.
- НБУ здійснює операції на валютному ринку з метою згладжування надмірних коливань та накопичення міжнародних резервів.
Нарощення міжнародних резервів
Також варто нагадати, що у липні в НБУ зазначали, що ситуація на валютному ринку в цьому році покращилася. Ринок розвивається, поглиблюється та стає дедалі ліквіднішим.
Також регулятор заявляв, що має наміри нарощувати міжнародні резерви та щоденно купувати на міжбанку до 5 мільйонів доларів.
Прогноз обсягу міжнародних резервів
21 жовтня НБУ переглянув очікування розміру міжнародних резервів й зменшив їх на 0,2 мільярда доларів. Тож у 2021 році вони прогнозовано будуть на рівні 31,1 мільярда доларів, у 2022 році – 30,2 мільярда доларів (раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів), у 2023 році – 29,6 мільярда доларів (раніше очікувалося 31,7 мільярда доларів). Детальніше про це, читайте тут.