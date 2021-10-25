Операції НБУ на міжбанку

Операції на міжбанку від початку 2021 року:

загалом від початку року НБУ купив 2,4 мільярда доларів;

продав за цей час 197 мільйонів доларів;

чиста покупка складає 2,18 мільярда доларів.

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Операції регулятора на міжбанку у жовтні

Від початку жовтня НБУ викупив в резерви близько 700 мільйонів доларів.

Продаж валюти на міжбанку НБУ у цьому місяці не здійснював.

Нагадаємо, що за три дні (11 – 13 жовтня) НБУ викупила на міжбанку майже 120 мільйонів доларів.

Що потрібно знати про міжбанк

Міжбанк працює під контролем та управлінням НБУ.

Учасники валютного ринку України – банки та небанківські установи, клієнти банків, а також НБУ.

НБУ здійснює операції на валютному ринку з метою згладжування надмірних коливань та накопичення міжнародних резервів.

Довідка: Міжбанківський валютний ринок – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні, в якій можуть брати участь тільки банки-резиденти України, які мають відповідну ліцензію.

Нарощення міжнародних резервів

Також варто нагадати, що у липні в НБУ зазначали, що ситуація на валютному ринку в цьому році покращилася. Ринок розвивається, поглиблюється та стає дедалі ліквіднішим.

Також регулятор заявляв, що має наміри нарощувати міжнародні резерви та щоденно купувати на міжбанку до 5 мільйонів доларів.

Прогноз обсягу міжнародних резервів

21 жовтня НБУ переглянув очікування розміру міжнародних резервів й зменшив їх на 0,2 мільярда доларів. Тож у 2021 році вони прогнозовано будуть на рівні 31,1 мільярда доларів, у 2022 році – 30,2 мільярда доларів (раніше очікувалося 31,6 мільярда доларів), у 2023 році – 29,6 мільярда доларів (раніше очікувалося 31,7 мільярда доларів). Детальніше про це, читайте тут.