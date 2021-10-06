Оператор ГТС просить НАТО про гарантії транзиту російського газу

Енергетична безпека України є важливою складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Водночас наслідки дій "Газпрому" вже відчули на собі й країни НАТО.

Про це заявив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на засіданні Політичного комітету Альянсу з енергетичної безпеки в Брюсселі. За його словами, основними цілями агресора є послабити безпеку України та створити розкол у Євросоюзі.

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Макогон наголосив, що трансатлантична спільнота вже багато разів давала зрозуміти, що вона не дозволить Кремлю застосовувати зброю проти України чи Європи.

Саме тому партнери української держави мають підтримати кілька кроків для допомоги у сфері енергетичної безпеки постачання газу. Зокрема, мовиться про:

гарантоване збереження фізичного транзиту газу через Україну обсягом не менше ніж 45 мільярдів кубометрів на рік;

дотримання ринкових, а не геополітичних принципів діяльності. Зокрема, без штучного створення "вузьких місць", необґрунтованого бронювання потужностей та з прозорим утворенням тарифів;

жодні винятки на застосування норм Третього енергетичного пакета для "Північного потоку-2". Євросоюз буде захищений, якщо правила застосовуватимуть до всіх маршрутів.

Газовий контракт між Росією та Україною уклали 31 грудня 2019 року. Він передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу.

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Що цьому передувало

Угорщина та Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу на 15 років. Угорська сторона отримуватиме щорічно 4,5 мільярда кубометрів газу.

Представники Міністерства закордонних справ України заявили, що звернуться до Єврокомісії через угоду.

Росія 1 жовтня почала транспортування газу до Угорщини, оминаючи Україну. Водночас український оператор ГТС перестав доставляти туди блакитне паливо.

Повний текст публікації Сергія Макогона у фейсбуці:

Енергетична безпека України є невід'ємною складовою безпеки Євроатлантичного регіону – саме цю ідею я пояснював партнерам України на засіданні Політичного комітету Альянсу з енергетичної безпеки.

Газ як зброя – це не гіпотетичний сценарій майбутнього, це геополітична стратегія конкретної країни у багаторічній гібридній війні. Проте Україна ніколи не була єдиною мішенню. Наслідки дій "Газпрому" вже відчули на собі й країни НАТО. Основні цілі агресора – послабити безпеку України, створити розкол у ЄС і підірвати засади трансатлантичного союзу.

Багато разів трансатлантична спільнота чітко давала зрозуміти, що вона не дозволить Росії застосовувати зброю проти України чи Європи. Задля цього необхідно звернути увагу на 3 моменти:

- жодних винятків на застосування норм Третього енергетичного пакета для "Північного потоку-2". Сила Європи випливає з верховенства права. ЄС буде захищений, якщо правила будуть застосовуватися до всіх маршрутів;

- гарантоване збереження фізичного транзиту газу через територію України обсягом не менше 45 мільярдів кубометрів на рік;

- дотримання ринкових, а не геополітичних принципів діяльності – без штучного створення "вузьких місць", без необґрунтованого бронювання потужностей, з прозорим тарифоутворенням.

Ці кроки мають бути спільно підтримані всіма партнерами України, в частині допомоги у сфері енергетичної безпеки постачання газу.