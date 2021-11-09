Оператор ГТС планує придбати газ для балансування: про які обсяги йдеться
9 листопада 2021 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:Прозорро
Оператор газотранспортної системи (ГТС) проводить тендер на закупівлю 400 мільйонів кубометрів газу для балансування системи. Стартова ціна зазначена на рівні майже 12,5 мільярдів гривень.
Аукціон ГТС
- Стартовою ціною визначено 12,46 мільярда гривень за 400 мільярдів кубометрів, однак оператор буде готовий придбати газ й за значно вищою ціною з огляду на формат аукціону.
- Мінімальний крок пониження на аукціоні – 112,6 мільйона гривень.
Зауважте "Укргазвидобування" скоротив видобуток газу на 4,5% від початку рокуНагадаємо, що оператор закуповує послугу з балансування газотранспортної системи у вигляді обсягу газу.
Як проходитиме аукціон
- Термін подачі тендерних пропозицій завершується 30 листопада.
- Аукціон відбудеться 5 січня 2022 року.
ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГСУ) проведе закупівлю 400 мільярдів кубометрів газу одним лотом з високою вартістю. Тож кількість потенційних переможців обмежується їхньою фінансовою спроможністю.
Для чого потрібне балансуванняОператор закуповує послугу з балансування для того, щоб забезпечити цілісність газотранспортної системи. Йдеться про співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу, і обсяги газу, відібрані з точок виходу.
У 2020 році ТОВ "ОГСУ" закупила послуги балансування в обсязі 1,56 мільярда кубометрів за 5,5 мільярда гривень (з урахуванням ПДВ).Зверніть увагу! За січень – жовтень імпорт газу з ЄС в Україну перевищує експорт. Оскільки за цих 10 місяців країна імпортувала 2,535 мільярда кубометрів, у той час, як експорт та реекспорт склали 1,629 мільярда кубометрів.