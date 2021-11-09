Оператор ГТС планує придбати газ для балансування: про які обсяги йдеться

Оператор газотранспортної системи (ГТС) проводить тендер на закупівлю 400 мільйонів кубометрів газу для балансування системи. Стартова ціна зазначена на рівні майже 12,5 мільярдів гривень.

Аукціон ГТС

Стартовою ціною визначено 12,46 мільярда гривень за 400 мільярдів кубометрів, однак оператор буде готовий придбати газ й за значно вищою ціною з огляду на формат аукціону.

визначено 12,46 мільярда гривень за 400 мільярдів кубометрів, однак оператор буде готовий придбати газ й за значно вищою ціною з огляду на формат аукціону. Мінімальний крок пониження на аукціоні – 112,6 мільйона гривень.

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Як проходитиме аукціон

Термін подачі тендерних пропозицій завершується 30 листопада.

завершується 30 листопада. Аукціон відбудеться 5 січня 2022 року.

, що оператор закуповує послугу з балансування газотранспортної системи у вигляді обсягу газу.

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГСУ) проведе закупівлю 400 мільярдів кубометрів газу одним лотом з високою вартістю. Тож кількість потенційних переможців обмежується їхньою фінансовою спроможністю.

Для чого потрібне балансування Оператор закуповує послугу з балансування для того, щоб забезпечити цілісність газотранспортної системи. Йдеться про співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу, і обсяги газу, відібрані з точок виходу.

У 2020 році ТОВ "ОГСУ" закупила послуги балансування в обсязі 1,56 мільярда кубометрів за 5,5 мільярда гривень (з урахуванням ПДВ).