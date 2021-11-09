Аукціон ГТС

Стартовою ціною визначено 12,46 мільярда гривень за 400 мільярдів кубометрів, однак оператор буде готовий придбати газ й за значно вищою ціною з огляду на формат аукціону.

визначено 12,46 мільярда гривень за 400 мільярдів кубометрів, однак оператор буде готовий придбати газ й за значно вищою ціною з огляду на формат аукціону. Мінімальний крок пониження на аукціоні – 112,6 мільйона гривень.

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Нагадаємо, що оператор закуповує послугу з балансування газотранспортної системи у вигляді обсягу газу.

Як проходитиме аукціон

Термін подачі тендерних пропозицій завершується 30 листопада.

завершується 30 листопада. Аукціон відбудеться 5 січня 2022 року.

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГСУ) проведе закупівлю 400 мільярдів кубометрів газу одним лотом з високою вартістю. Тож кількість потенційних переможців обмежується їхньою фінансовою спроможністю.

Для чого потрібне балансування Оператор закуповує послугу з балансування для того, щоб забезпечити цілісність газотранспортної системи. Йдеться про співвідношення обсягів природного газу, що фізично надійшли через точки входу, і обсяги газу, відібрані з точок виходу.

У 2020 році ТОВ "ОГСУ" закупила послуги балансування в обсязі 1,56 мільярда кубометрів за 5,5 мільярда гривень (з урахуванням ПДВ).