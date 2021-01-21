Зеленський підписав закон, який змінює процедуру закупівлі газу: деталі
Оператор Газотранспортної системи України закуповуватиме природній газ для балансуючих потреб на торгових платформах. Відповідний закон підписав Президент Володимир Зеленський.
Відповідний документ вносить зміни в закон про державні закупівлі. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради, повідомляє 24 канал.
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Які зміни вносить закон
- Можливість такої закупівлі була прописана в Кодексі ГТС ще з 2015 року.
- Однак через обмеження закону "Про державні закупівлі" Оператор ГТС не міг виконувати умови кодексу.
- ОГТСУ повинен був купувати газ виключно через систему державних закупівель ProZorro, тендерна процедура на якій триває від декількох днів до декількох місяців.
- Одночасно положення Мережевого кодексу зобов'язують оператора купувати короткострокові продукти газу для балансування ГТС і визначення плати за добовий небаланс.
- Документ також дозволяє купівлю газу на біржі іншим державним і комунальним підприємствам, що дозволить їм економити кошти під час закупівлі газу для власних потреб.
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