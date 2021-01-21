Оператор Газотранспортної системи України закуповуватиме природній газ для балансуючих потреб на торгових платформах. Відповідний закон підписав Президент Володимир Зеленський.

Відповідний документ вносить зміни в закон про державні закупівлі. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Верховної Ради, повідомляє 24 канал.

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Які зміни вносить закон

Можливість такої закупівлі була прописана в Кодексі ГТС ще з 2015 року.

Однак через обмеження закону "Про державні закупівлі" Оператор ГТС не міг виконувати умови кодексу.

ОГТСУ повинен був купувати газ виключно через систему державних закупівель ProZorro, тендерна процедура на якій триває від декількох днів до декількох місяців.

Одночасно положення Мережевого кодексу зобов'язують оператора купувати короткострокові продукти газу для балансування ГТС і визначення плати за добовий небаланс.

Документ також дозволяє купівлю газу на біржі іншим державним і комунальним підприємствам, що дозволить їм економити кошти під час закупівлі газу для власних потреб.

Зверніть увагу! На початку грудня парламентарі схвалили відповідний законопроєкт №3176 у другому читанні. За нього проголосували 300 нардепів.