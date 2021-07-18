Наступна зустріч міністрів має відбутися вже у вересні 2021 року. При цьому, вже у грудні 2021 року планують надати оцінку ринку.

Цікаво ОПЕК+ переживає серйозну кризу: чому так сталося і як може відреагувати ринок нафти

Країни-члени ОПЕК+ узгодили збільшення видобутку нафти з серпня на 400 тисяч барелів на добу до закінчення поточних обмежень у 5,8 мільйона барелів на добу. Якщо видобуток буде знижуватися на 400 тисяч барелів на добу, обмеження повністю зникнуть у вересні 2022 року.

Зверніть увагу! Країни ОПЕК + з початку липня не могли домовитися про умови пом'якшення обмежень з видобутку до кінця 2021 року.

З травня 2022 року для низки країн підвищать базу відліку зниження нафтовидобутку. Це – параметр, від якого для кожної країни вважається необхідний для них обсяг скорочення.

База відліку зниження нафтовидобутку буде підвищена для:

Саудівської Аравії та Росії – з 11 до 11,5 мільйонів барелів на добу;

ОАЕ – з 3,2 до 3,5 мільйонів барелів на добу;

Іраку – з 4, 65 до 4,8 мільйона барелів на добу;

Кувейту – з 2,8 до 2,96 мільйона барелів на добу.

Які країни входять до ОПЕК+:

Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Водночас ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише країни-члени, а й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.