ОПЕК+ вирішила й надалі збільшувати виробництво нафти: як це вплинуло на ціну

Група ОПЕК+ погодилася зберегти свою політику поступового збільшення видобутку нафти та повернення пропозиції на ринок. Однак ціна нафти марки Brent та WTI впала на 0,2% та 0,3% відповідно.

Ціна нафти Brent та WTI

Нафта марки Brent подешевшала на 16 центів до 71,43 долара за барель 2 вересня. Днем раніше ціна впала на 4 центи.

подешевшала на 16 центів до за барель 2 вересня. Днем раніше ціна впала на 4 центи. Нафта WTI впала в ціні на 23 центи до 68,36 долара за барель після зростання на 9 центів на попередній сесії.

Зверніть увагу ОПЕК+ змінила базові рівні видобутку нафти й продовжила угоду до кінця 2022 року

Домовленість країн ОПЕК+

Країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися в середу продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.

Тиск адміністрації Байдена

Разом з тим ОПЕК+ підвищила прогноз попиту на 2022 рік й зіткнулась з тиском з боку адміністрації Байдена. Згодом адміністрація президента США висловила свою радість з приводу того, що група підтвердила свою прихильність збільшенню пропозиції.

Поки незрозуміло, чи зможе попит зростати так само швидко, як прогнозує ОПЕК+ і ринок, враховуючи ризик нових обмежень для боротьби з неконтрольованим поширенням мутацій COVID,

– прокоментував представник Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Що відомо про країни ОПЕК+ ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює 13 член і в Організації країн-експортерів нафти та низку інших. Зокрема Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Зниження попиту на нафту

Видання CNBC зазначає, що у США є певні проблеми з нарощенням видобутку нафти. Зокрема для перезапуску нафтопереробних заводів в Луїзіані можуть знадобитися тижні після урагану Іда, що пронісся по регіону. Вочевидь оператори зіткнуться з нестачею електроенергії та води, що, як наслідок, знизить попит на нафту.

Разом з тим енергетичні компанії щосили намагалися перезапустити платформи та трубопроводи в Мексиканській затоці, при цьому близько 1,4 мільйона барелів нафти на добу як і раніше не видобуваються.

Запаси нафти в США

Управління енергетичної інформації США повідомляє, що запаси сирої нафти в США впали на 7,2 мільйона барелів, а нафтопродукти, поставлені нафтопереробними підприємствами, виросли до рекордного рівня, всупереч зростанню числа випадків зараження коронавірусом по всій країні.