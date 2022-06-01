В ОПЕК обговорюють виключення Росії з угоди: Куюн пояснив, що це означатиме

У комплексі з нафтовим ембарго має знижуватись і ціна на паливо. Оскільки Росія може не відчути для себе згубних наслідків.

Про це для 24 каналу сказав експерт з питань енергетики Сергій Куюн.

До теми Світ може витримати зменшення обсягів постачання нафти з Росії: у МЕА назвали ключові фактори

"Для Росії вихід з ОПЕК означатиме те, що інші країни цієї організації збільшуватимуть постачання і, відповідно, це сприятиме зниженню цін на нафту у світі. Це головне, що потрібно сьогодні всім. Тобто ембарго, про яке говорять – це дуже добре, але ж воно має йти у комплексі зі зниженням цін на нафту", – сказав Куюн.

Чому Росія не захоче вийти з ОПЕК

ОПЕК – це організація країн, що експортують нафту. Картель створили, щоб стабілізувати ціни на нафту.

Експерт розповів, що обсяги постачання Росії на експорт нафти зменшуватимуться, але якщо зростатиме ціна на цьому фоні, то доходи Росії залишатимуться такими як і раніше. Тобто без змін.

Тому треба, щоб і постачання російське зменшувалось, і ціна на нафту у світі теж. І ось тоді буде ефект, який нам всім так потрібен, тоді це буде дійсно руйнівна історія,

– заявив Куюн.

Він вважає, що Росія не виходитиме з ОПЕК, бо це для неї наче рятівна палиця. Це її можливість впливати на роботу всього, щоб нафти на світовий ринок більше не постачали. Їй вигідно зберігати дефіцит та високу ціну й, відповідно, отримувати більше грошей.

"Якщо її виключать з цієї організації, то у неї не буде важелів впливу на всесвітній видобуток. Є надія, що ті ж країни ОПЕК будуть вільнішими у своїх діях. Тобто ухвалюватимуть рішення й не озиратимуться на Росію", – сказав Куюн.

За словами експерта, треба розуміти, що нафтовий картель зацікавлений у високих цінах. Вони всі хочуть заробляти багато, їм потрібна ця єдність. Куюн наголосив, що це дуже болюча тема для всіх, бо і Європа, і США вимагають більше нафти на світовий ринок, щоб збити ціну для своїх споживачів.

Зверніть увагу – Куюн про Росію в ОПЕК: дивіться відео