ОПЕК+ та ОАЕ досягли компромісу: якими будуть об'єми видобутку нафти

ОПЕК+ досягла компромісу з Об'єднаними Арабськими Еміратами про параметри угоди та умови пом'якшення обмежень стосовно видобутку нафти. Скільки барелів на добу тепер буде видобувати країна, розповідаємо далі.

Домовленості між ОАЕ та ОПЕК+

У агенції розповіли, що сторони домовилися про компромісний варіант для ОАЕ на рахунок базових рівнів видобутку нафти, від яких відраховуються квоти в угоді.

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Компроміс між ОАЕ та ОПЕК+

Спочатку ОАЕ хотіли збільшити базовий рівень квот з 3,2 мільйона барелів на добу до 3,8 мільйона барелів на добу. Тобто, де-факто, вони вимагали цим самим право поодинці наростити постачання на 600 тисяч барелів на добу.

В результаті було погоджено збільшення видобутку нафти до 3,65 мільйона барелів на добу. Новий базовий рівень для ОАЕ буде застосовуватися з квітня 2022 року, а сама угода буде продовжена до кінця 2022 року.

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Чому виникла потреба у компромісі

Країни ОПЕК + з початку липня не могли домовитися про умови пом'якшення обмежень з видобутку до кінця 2021 року. З одного боку, всі були згодні, що ринок потребує додаткових об'ємів і його учасники висловили готовність наростити видобуток на 2 мільйони барелів на добу плавними темпами в період з серпня по грудень.

Своєю чергою, Саудівська Аравія, котра є найбільшим в ОПЕК виробником нафти, наполягала на тому, що країни ОПЕК+ повинні разом одночасно продовжити дію угоди, яка закінчується у квітні 2022 року, до кінця наступного року.

Об'єднані Арабські Емірати заперечували вище згаданий перебіг подій, вимагаючи переглянути базові рівні видобутку нафти, від яких відраховуються квоти в угоді.

Раніше, у липні 2021 року, більшість делегатів погодились на угоду, яка вимагала б від ОПЕК+ збільшувати видобуток на 400 тисяч барелів на добу щомісяця до кінця 2022 року, що призведе до зменшення решти обмежень випуску. Однак, Об'єднані Арабські Емірати відмовилися підписуватись таку угоду, наполягаючи на збільшенні частини квоти, що стосувалась би їх.