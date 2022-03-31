Рішення ОПЕК+

Таким чином, дотримуючись раніше наміченого плану обсягу збільшення видобутку сировини, країни-експортери ОПЕК+ знову вирішила не реагувати розширенням поставок на кризу, яка охопила ринки нафти.

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Згідно з заявою, картель ратифікував очікуване рішення збільшення поставок на 400 тисяч барелів на добу, запланований на травень, на онлайн-засіданні, котре відбулось 31 березня 2022 року.

Різниця між ОПЕК та ОПЕК+ ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Заклик збільшити обсяг видобутку нафти

США неодноразово закликали ОПЕК+ збільшити видобуток нафти у зв'язку з війною в Україні. Нагадаємо, що через військову агресію Росії та можливий дефіцит сировини за наявності стійко високого попиту, нафта раніше сягнула рекордних 120 доларів за барель. Деякі аналітики не виключали, що вона може сягнути 150 доларів за барель.

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З метою пом’якшити кризу, спричинену вторгненням Росії на територію Україну, адміністрація президента США Джо Байдена планує вивільняти близько 1 мільйона барелів на день із запасів сирої нафти протягом кількох місяців. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на свої джерела.

Ціна нафти 31 березня

Нафта марки ​Brent станом на 17:23 за київським часом котирування на рівні 107,12 долара (-3,79%), згідно з даними сайту Investing.com. Що стосується нафти марки WTI, то у цей самий час ціна була на рівні 103,23 долара за барель (-4,36%).

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