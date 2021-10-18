Обсяг газу у сховищах

Відбір газу з підземних сховищ Європи тривав з 13 по 15 жовтня. У суботу, 16 жовтня закачування перевищило відбір, оскільки у вихідні дні закономірно знижується попит у системі, згідно зі статистикою Gas Infrastructure Europe.

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Ціна газу на європейських хабах

Спустошеність сховищ Європи безпосередньо впливає на зростання ціни блакитного палива. Також важливу роль грає роль підйом ціни на паливо в Азії. Вартість газу на хабі TTF у Нідерландах з поставкою 18 жовтня коливається в межах 980 – 1 060 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, що протягом вересня – жовтня ціна газу на європейських хабах била рекорди. Показовим стало 6 жовтня, коли ціна досягла 1,9 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Енергетична криза у Європі: основне

Нинішні запаси газу в Європі є одним із чинників, які впливають на зростання цін на газ у світі.

Європа наближається до критичної межі енергетичної кризи. Деякі підприємства навіть припиняють виробництва.

Наприкінці вересня вперше в історії ціна на газ в Європі дійшла до тисячі доларів за тисячу кубометрів.

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Чи вистачить газу Європі для проходження опалювального сезону

Попри зростання цін та мінімальний показник входження в опалювальний сезон експерти вважають, що цих резервів може бути достатньо для проходження холодів. Однак низький рівень запасів знижує головний показник роботи ПСГ – максимальну добову продуктивність і можливість гнучко реагувати на сильні холоди.

Заповнення сховищ газом у 2020 році

У 2020 році перехід від закачування до відбору в цілому по Європі відбувався у практично аналогічний період – 12 жовтня. Зазначимо, що температура повітря також була схожою до цьогорічних показників. Однак торік в сховищах був рекордний обсяг газу, накопичений за підсумками двох теплих зим, і ринку було вигідно раніше почати витрачати запаси.

Важливо! У цьому сезоні запаси газу у сховищах знаходяться на історично мінімальному рівні.

Наповнення газових сховищ "Газпромом"