Як тарифи діють нині, чи залишаться вони на тому ж рівні та чи є в українців підстави для хвилювання – розповідаємо далі.
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Старт опалювального сезону
Раніше, до 2019 року, опалювальний сезон в Україні традиційно розпочинався 15 жовтня, однак згідно з новими правилами все залежатиме від погодних умов. Тож, якщо середньодобова температура протягом трьох діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів за Цельсієм, то місцева влада ухвалює рішення про старт опалювального сезону.
Зі слів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, нині понад 90% всіх відповідних підприємств заявили про готовність до опалювального сезону.
Тарифи на газ
Щоб уникнути торішніх "тарифних протестів", з 1 травня 2021 року в Україні паралельно зі звичними місячними тарифами, діє ще й річний. Тож українці можуть обирати для себе більш вигідну ціну.
- Річний тариф – фіксована ціна щомісяця до 30 квітня 2022 року. На річний тариф населення перевели автоматично. Вартість кубометру газу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні. Детальніше з тарифами можна ознайомитися тут.
- Місячний тариф – ціна змінюється кожного місяця. Цей тариф діє для тих українців, котрі відмовилися від річної фіксованої пропозиції. У жовтні ціна кубометру газу у різних постачальників варіюється від 7,99 гривні до 31,06 гривні.
- Постачальник останньої надії (ПОН). Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі тимчасово автоматично переходять на тарифи ПОН. Його роль в України виконує компанія "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. У жовтні тариф становить 16,56 гривні за кубометр газу.
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Постачання тепла та гарячої води
Ціна газу на європейських хабах по декілька разів на день зростає до рекордних показників. 6 жовтня вона впритул наблизилася до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів. Однак уряд запевняє, що для українців тарифи будуть стабільними.
Старт нового опалювального сезону залежить від температури повітря / Фото terminovo
Стабільні тарифи на тепло
Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що наразі в Україні немає передумов для підвищення цін на тепло та газ. Він запевнив, що тарифи залишатимуться незмінними. Ба більше Кабмін, Асоціація міст та "Нафтогаз" вже підписали відповідний меморандум.
В основі цього меморандуму є домовленість про те, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні у порівнянні з попереднім,
– пояснив Шмигаль.
Президент Володимир Зеленський також пообіцяв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону не будуть підвищувати, а ціни залишаться стабільними.
Ціна електроенергії
З 1 жовтня в Україні вартість кіловатів за годину напряму залежить від їх спожитої кількості. Тож тарифи для населення розраховуються за наступною схемою:
- Якщо українці, що проживають разом, за місяць спожили менше ніж 250 кіловат-годину, то ціна складатиме 1,44 гривні.
- Якщо ж більш як 250 кіловат-годину, то ціна – 1,68 гривні.
Тобто для тих українців, що використовують менш як 250 кіловатів за годину в місяць, ціна зменшиться на 14%. Таким чином, населенню вдасться дещо заощадити.
Скільки українці споживають кіловат за годину в місяць
Денис Шмигаль розповів, що в середньому українська сім'я споживає 168 кіловат-годин на місяць. Тож більшість українців відчують здешевлення тарифу, а для 80% сімей ціна знизиться.
До того ж 40% населення споживає менш як 100 кіловат-годин. Проте, як розповів 24 каналу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, це – енергетична бідність.
Тарифи на електроенергію вже зменшились на 14% для більшості українців / Фото ternopil
Субсидії
Шмигаль пообіцяв збільшити розмір субсидії у новому опалювальному сезоні 2021 – 2022 років. Нині в Україні субсидії отримують близько 3 мільйонів людей.
Розмір субсидії залежить від регіону
З 1 жовтня були скасовані збільшені на 50% соціальні нормативи на житлові комунальні послуги при призначенні субсидії. Нормативи діятимуть лише у тих регіонах, що опиняться у червоній зоні.
Як розраховують українцям субсидію:
- спочатку обчислюють середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
- далі ділять на кількість членів сім'ї, так визначається середньомісячний дохід на людину;
- потім дохід на одну особу ділять на розмір прожиткового мінімуму в розрахунку на місяць, встановленого на початок року, з якого призначають субсидію;
- отриманий результат ділять на 2, а потім множать на 15%, таким чином визначаючи відсоток від середньомісячного сукупного доходу;
- врешті, аби розрахувати розмір обов'язкової частини платежу, обов'язковий відсоток множать на середньомісячний дохід домогосподарства.
На субсидію не мають права ті, хто:
- має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень;
- купує новий автомобіль, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень;
- купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.
Субсидії в Україні отримують близько 3 мільйонів осіб / Фото Pixabay