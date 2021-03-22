Не 8 тисяч, а середня зарплата, – в ОП розповіли про допомогу ФОПам у червоній зоні

У містах України, через погіршення ситуації з коронавірусом, знову посилюють карантин. Тимофій Милованов розповів, як тепер працюватиме програма підтримки підприємців.

Допомогу надаватимуть підприємцям з міст, які потрапили у червону зону. Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також У Харкові закінчились місця в ковідних госпіталях: хворих перенаправляють у регіони – фото

Як працюватиме програма підтримки ФОПів

Місцева влада повинна розробити пакет підтримки і показати його центральній владі.

Тоді центральна влада додасть до тих засобів, які готова надати місцева, ще 100%. Тобто намагаємося всі разом допомогти, навпіл. Разом буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх,

– сказав Милованов.

Розмір допомоги буде різним

Розмір виплати становитиме середню зарплату у тому регіоні, де проживає конкретний підприємець.

"Допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати та цін в конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше ніж в Києві, таке теж можливо", – пояснив посадовець.

Він додав, що є регіони зі складною фінансовою ситуацією. Вони можуть звернутися до центральної влади, яка й вирішить, чи робити винятки.

Має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. Тоді центральна влада зможе допомогти,

– наголосив радник Андрія Єрмака.

Милованов зауважив, що виплати здійснюватимуться обов'язково через додаток "Дія". Це забезпечить прозорість та швидкість.

Наразі червона зона діє у Києві, Сумській, Одеській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Крім того, у Львові запровадили локдаун. Такі обмеження передбачають заборону для закладів громадського харчування приймати відвідувачів. Крім того, всі розважальні заклади мають бути зачинені.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу