Не 8 тисяч, а середня зарплата, – в ОП розповіли про допомогу ФОПам у червоній зоні
У містах України, через погіршення ситуації з коронавірусом, знову посилюють карантин. Тимофій Милованов розповів, як тепер працюватиме програма підтримки підприємців.
Джерело:24 канал
Допомогу надаватимуть підприємцям з міст, які потрапили у червону зону. Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Як працюватиме програма підтримки ФОПів
Місцева влада повинна розробити пакет підтримки і показати його центральній владі.
Тоді центральна влада додасть до тих засобів, які готова надати місцева, ще 100%. Тобто намагаємося всі разом допомогти, навпіл. Разом буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх,
– сказав Милованов.
Розмір допомоги буде різним
Розмір виплати становитиме середню зарплату у тому регіоні, де проживає конкретний підприємець.
"Допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати та цін в конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше ніж в Києві, таке теж можливо", – пояснив посадовець.
Він додав, що є регіони зі складною фінансовою ситуацією. Вони можуть звернутися до центральної влади, яка й вирішить, чи робити винятки.
Має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. Тоді центральна влада зможе допомогти,
– наголосив радник Андрія Єрмака.
Милованов зауважив, що виплати здійснюватимуться обов'язково через додаток "Дія". Це забезпечить прозорість та швидкість.
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