Водночас економіка країни "переживає" шок. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Мова йде про цифри, близькі до 4 мільярдів доларів,

– повідомив Шурма.

За різними оцінками, втрати в економіці України за місяць становлять від 35 до 60%. Але зараз зарано говорити про загальні втрати. Все залежить від воєнної ситуації в країні.

"Але важливо не те, наскільки вона (економіка – 24 канал) постраждала, а те, що ми будемо робити, щоб її відновити", – наголосив заступник голови ОП.

Дуже важливою складовою економіки є експорт. За кордон Україна може постачати продукти трьох галузей: металургія, аграрна галузь та ІТ-галузь. Уряд обіцяє робити все можливе, щоб вони розвивалися з можливістю експорту.

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