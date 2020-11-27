В ООН підтримують ідею створення вільної економічної зони на Донбасі
Програма розвитку ООН підтримує ідею створення вільної економічної зони на Донбасі. Це дозволить створити нові робочі місця, що сприятиме скороченню бідності, швидкому та стійкому економічному розвитку,
Крім цього, в ООН також підтримують і відновлення зв'язків з населенням непідконтрольних територій. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповіла постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева.
Вона також відзначила, що конфлікт завдав сильного удару по Донецькій та Луганській областях. Це призвело до невтішних економічних перспектив, втрати роботи, бідності й соціальної ізоляції.
Відтак ПРООН готова й надалі сприяти розвитку місцевої економіки, зміцнювати соціальну згуртованість і підтримувати зусилля з відновлення миру.
Створення вільної економічної зони на Донбасі є цілком реальним, – Герчева
За її словами, ідея вільної економічної зони полягає в тому, щоб залучити інвесторів і створити робочі місця. Ця ініціатива могла б розв'язати проблему відсутності інвестицій. Зокрема, будуть запропоновані нові можливості для:
- місцевих підприємців;
- місцевих громад;
- постачальників соціальних послуг, які наразі страждають від застарілої інфраструктури та нестачі фінансових ресурсів, щоб охопити всіх у цих регіонах і задовольнити їхні потреби.
Дафіна Герчева наголосила, що втілення цієї ініціативи є цілком реальним за певних передумов. Зокрема, потрібно забезпечити прозорість і підзвітність щодо залучення і виділення прямих іноземних чи вітчизняних інвестицій.
Державні органи повинні мати можливість ефективно працювати на місцях, забезпечуючи верховенство права, захищаючи права людини, забезпечуючи доступ до правосуддя та інформації і реагуючи на потреби місцевих громад,
– вважає вона.
Крім цього, на її думку, вкрай важливо відновлювати зв'язки з населенням непідконтрольних уряду України територій.
Що таке вільна економічна зона?Це частина території країни, де діють особливі митні й податкові правила. Насамперед мовиться про пільги для бізнесу, зокрема податкові.
Вільна економічна зона має зацікавити інвестора вкладати гроші в певний регіон. Крім цього, створення ВЕЗ має сприяти збільшенню експорту товарів і послуг, впровадженню нових технологій, більш раціональному використанню природних і трудових ресурсів.
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