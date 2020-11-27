Програма розвитку ООН підтримує ідею створення вільної економічної зони на Донбасі. Це дозволить створити нові робочі місця, що сприятиме скороченню бідності, швидкому та стійкому економічному розвитку,

Крім цього, в ООН також підтримують і відновлення зв'язків з населенням непідконтрольних територій. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповіла постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Герчева.

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Вона також відзначила, що конфлікт завдав сильного удару по Донецькій та Луганській областях. Це призвело до невтішних економічних перспектив, втрати роботи, бідності й соціальної ізоляції.

Відтак ПРООН готова й надалі сприяти розвитку місцевої економіки, зміцнювати соціальну згуртованість і підтримувати зусилля з відновлення миру.

Створення вільної економічної зони на Донбасі є цілком реальним, – Герчева

За її словами, ідея вільної економічної зони полягає в тому, щоб залучити інвесторів і створити робочі місця. Ця ініціатива могла б розв'язати проблему відсутності інвестицій. Зокрема, будуть запропоновані нові можливості для:

місцевих підприємців;

місцевих громад;

постачальників соціальних послуг, які наразі страждають від застарілої інфраструктури та нестачі фінансових ресурсів, щоб охопити всіх у цих регіонах і задовольнити їхні потреби.

Дафіна Герчева наголосила, що втілення цієї ініціативи є цілком реальним за певних передумов. Зокрема, потрібно забезпечити прозорість і підзвітність щодо залучення і виділення прямих іноземних чи вітчизняних інвестицій.

Державні органи повинні мати можливість ефективно працювати на місцях, забезпечуючи верховенство права, захищаючи права людини, забезпечуючи доступ до правосуддя та інформації і реагуючи на потреби місцевих громад,

– вважає вона.

Крім цього, на її думку, вкрай важливо відновлювати зв'язки з населенням непідконтрольних уряду України територій.