Оновлять локомотивний парк Укрзалізниці: Зеленський підписав закон про співпрацю з Францією

Франція надасть офіційну підтримку в оновленні парку вантажних електричних локомотивів Укрзалізниці. Раніше відповідну рамкову угоду ратифікувала Верховна Рада. Згодом документ підписав і президент Зеленський.

За документ про співпрацю українського та французького урядів Верховна Рада голосувала 2 липня. Підпис глави держави дає старт проєкту з оновлення парку локомотивів.

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Загалом закуплять 130 електричних локомотивів

Мовиться про закупівлю 130 вантажних електричних локомотивів. З них 80 – двосистемні, а ще 50 – односистемні. Кошти на це надійдуть з державного бюджету та з зовнішніх запозичень.

Українська компанія має сплатити не менше ніж 15% від суми контрактів

Франція надає Україні підтримку щодо фінансування ініціативи. А це щонайбільше 85% від загальної суми контрактів. Українська компанія, згідно з угодою, має сплатити не менше ніж 15% на користь французького постачальника.

Реалізація проєкту – 750 мільйонів євро

Зазначимо, що загальна сума офіційної підтримки становить 750 мільйонів 125 тисяч євро та фінансує реалізацію проєкту. Зокрема, 350 мільйонів у євровалюті – це казначейська позика уряду Франції, а 400 мільйонів 125 тисяч євро – банківські позики, гарантовані Bpifrance Assurance Export, що діє від імені французького уряду.

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Проєкт передбачає закупівлю у Франції товарів та послуг, також передбачена закупівля українських та іноземних товарів – на 50% від загальної суми контрактів.