Оновила історичний мінімум: турецька ліра стрімко обвалилася

Ввечері 23 листопада турецька національна валюта стрімко знецінилася до історичного мінімуму. Натомість долар блискавично здорожчав на 15% і коштує тепер 13,44 ліри.

Ще тиждень тому долар у Туреччині коштував 11 лір, у 2019 році – 5,6 ліри, у 2017– 3,5 ліри.

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Ліра стрімко знецінилася

Станом на вечір 23 листопада за долар слід викласти 13,44 ліри.

Інфляція в Туреччині становить приблизно 20%. А це означає, що 85 мільйонів жителів країни повинні готуватися до зростання цін та знецінення зарплат у нацвалюті.

Турецька ліра падає на тлі небажання глави держави Реджепа Ердогана зупинити тривале суперечливе зниження процентних ставок центрального банку на тлі зростання двозначної інфляції.

Президент вважає такий крок частиною "економічної війни за незалежність". Тому політик і не дослухався до закликів інвесторів та аналітиків змінити курс.

Від початку 2018 року турецька валюта падає через

поєднання геополітичної напруженості з країнами Заходу,

дефіцит рахунку поточних операцій,

скорочення валютних резервів і зростання боргу,

відмову підвищувати процентні ставки для зниження інфляції.

Ставлення до ситуації Ердогана та інвесторів

Ердоган давно дотримується позиції, що підвищення ставок "насправді погіршує інфляцію", а не навпаки.

Натомість інвестори переконані, що центральний банк Туреччини втратив незалежність та підпорядковується Ердогану. Протягом останніх двох років президент звільнив вже 3 керівників центробанку – "через розбіжності в політиці".

Ексзаступник голови центрального банку Семіх Тумен, якого Ердоган відправив у відставку в жовтні, різко розкритикував кроки очільника держави.

Станом на серпень 2021 року 57% боргу уряду Туреччини було пов'язано або деноміновано в іноземній валюті. Це означає, що виплачувати борги буде складніше.