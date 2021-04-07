Прогноз щодо зростання валового внутрішнього продукту в Україні – на 4%. Але коли мовиться про глобальну економіку, то ризики завжди є.

Водночас 4%, про які говорить Міжнародний валютний фонд – це нижче, ніж закладено у Держбюджеті на 2021 рік. Там – 4,2 – 4,3% реального зростання. Про це в ефірі повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

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Завдяки чому ВВП може зрости

За його словами, зростання ВВП у 2021 році можливе завдяки споживанню домогосподарств. Середня зарплата збільшуватиметься. Кредитний ресурс стане доступнішим, зокрема завдяки програмі 5-7-9% і іпотечному кредитуванню.

Також внутрішній валовий продукт може збільшитись завдяки:

інвестиціям;

додатковим витратам державного бюджету;

покращенням світової кон'юктури.

Він зауважив, що Україна – експортна залежна держава. Вона майже половину свого ВВП отримує завдяки зовнішнім ринкам.

Це базовий прогноз. Ми очікуємо, що це зростання може бути більшим,

– наголосив Устенко.

Нагадаємо, що очільник Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко спрогнозував зростання економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП.

Що таке ВВП? Валовий внутрішній продукт – це інтегрований показник економічного розвитку країни. Він характеризує результат виробничої діяльності резидентів у межах економічної території країни та вимірюється сукупною вартістю товарів і послуг, виготовлених ними для кінцевого використання.

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