Гроші можуть бути до вересня, – у Зеленського назвали умови отримання траншу від МВФ
Олег Устенко розповів, що українська сторона розраховує на перший перегляд програми МВФ до липня 2021 року. Тоді гроші держава отримає у вересні. Однак такий сценарій можливий тільки в разі, якщо Україна виконає умови програми Міжнародного валютного фонду.
Джерело:"РБК-Україна"
Радник президента з питань економіки Олег Устенко розповів детальніше про умови, згідно з якими можливий такий варіант розвитку подій. Він зазначив: Україна може розраховувати на перший перегляд програми до липня 2021 року.
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Коли Україна може розраховувати на транш
За словами Олега Устенка, Україна може розраховувати на перший перегляд програми до липня 2021 року.
У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду – липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток,
– розповів радник президента.
Він також додав, що до липня Україна має виконати умови програми МВФ. На його думку, вже багато вдалось зробити.
"У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та закон про Нацбанк, які підвищать його незалежність", – сказав економіст.
Коротко про транш МВФ
- У 2020 році МВФ затвердив 18-місячну програму фінансування. За нею Україна мала отримати допомогу в 5 мільярдів доларів. 2 мільярди вже надійшли у 2020 році, та наступні 2 мільярди досі не отримали.
- Це могло трапитись через недотримання зобов'язань зі сторони України. Втім міністр фінансів Сергій Марченко спростував цю інформацію.
- Водночас міністр сказав, що Україна планує найближчим часом укласти угоду staff level agreement з МВФ.
- 7 квітня 2021 року в НБУ повідомили, що Україна може отримати додаткові понад 2,7 мільярда доларів від МВФ. Це можливо у межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.
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