Олег Устенко розповів, що українська сторона розраховує на перший перегляд програми МВФ до липня 2021 року. Тоді гроші держава отримає у вересні. Однак такий сценарій можливий тільки в разі, якщо Україна виконає умови програми Міжнародного валютного фонду.

Радник президента з питань економіки Олег Устенко розповів детальніше про умови, згідно з якими можливий такий варіант розвитку подій. Він зазначив: Україна може розраховувати на перший перегляд програми до липня 2021 року.

До теми МВФ спрогнозував курс гривні до 2026 року: впаде чи виросте

Коли Україна може розраховувати на транш

За словами Олега Устенка, Україна може розраховувати на перший перегляд програми до липня 2021 року.

У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду – липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток,

– розповів радник президента.

Він також додав, що до липня Україна має виконати умови програми МВФ. На його думку, вже багато вдалось зробити.

"У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та закон про Нацбанк, які підвищать його незалежність", – сказав економіст.

Коротко про транш МВФ