Окремо закону про відтермінування штрафів для ФОПів не буде, – Стефанчук

Руслан Стефанчук повідомив, що окремого закону про відтермінування штрафів для ФОПів без апаратів РРО не буде. Все тому, що "певні сили" політизували цей процес.

Деталі від Стефанчука

Наразі парламентарі шукають рішення, як відтермінувати штрафи, не схвалюючи весь закон. Про це голова Верховної Ради заявив на брифінгу 31 січня.

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Нардепи також хочуть підтримати і тих законослухняних ФОПів, які вже встановили апарати.

Штрафи не розглядатимуть у Раді 1 лютого

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у своєму телеграм-каналі, що на засіданні Верховної Ради 1 лютого не розглядатимуть законопроєкт про зменшення штрафів за порушення, пов'язані з РРО. Все тому, що це питання не вдалося включити до порядку денного.

Переконаний, що парламентарям вистачить мудрості щодо зменшення штрафів. Буду пропонувати інші формати рішень. Однак, за будь-яких умов зменшення штрафів буде стосуватися лише тих, хто РРО/ПРРО встановив,

– наголосив Гетманцев.

Зауважимо, раніше Стефанчук казав, що штрафи для ФОПів можуть зменшити у 10 разів до кінця 2022 року.

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