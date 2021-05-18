Ціни на паливо: в Офісі Президента відбулась зустріч з операторами ринку нафтопродуктів

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко 18 травня провела зустріч з представниками основних операторів ринку нафтопродуктів України. Вони обговорили рішення уряду про державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.

Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив 14 травня. Згідно з нею, запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального – 7 гривень за літр, а також бензину – 5 гривень за літр.

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В Офісі Президента пройшла зустріч з представниками операторів ринку нафтопродуктів

В Офісі Президента зауважили, таке рішення було прийнято, щоб запобігти необґрунтованому зростанню цін на пальне в роздрібних мережах. За словами учасників зустрічі, це зумовлено:

подорожчанням сировини на світових ринках;

нелегальним ринком нафтопродуктів всередині країни;

системним ухиленням від сплати податків нафтопереробниками.

Внаслідок цього компанії, які працюють прозоро на ринку, програють конкуренцію за споживача менш доброчесним постачальникам пального.

Представники операторів ринку нафтопродуктів зазначили, що підтримують встановлення чесних і прозорих умов для роботи бізнесу. Водночас заступниця очільника ОП розповіла, що пріоритетом влади найближчим часом буде робота для боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів. Адже через це бюджет недоотримує до 20 мільярдів гривень.

Юлія Свириденко додала, уряд і президент готові розглянути пропозиції представників ринку щодо кроків, які необхідно здійснити, аби позбавити Україну від нелегальних продавців нафтопродуктів.

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