Одразу 64 компанії хочуть займатися колекторською діяльністю в Україні

В Україні завершився термін подання документів для реєстрації юридичних осіб, охочих набути статус колекторської компанії. Цією діяльністю хочуть займатися 64 установи.

З них – 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензій на надання фінансових послуг. Тепер Нацбанк має 30 робочих днів, щоб розглянути кожен пакет документів.

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Варто зауважити, що лише вказані у реєстрі компанії матимуть право продовжувати надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Якщо ж після жовтня 2021 року в реєстрі колекторських компаній будуть відсутні відомості про юридичну особу, кредитодавець або новий кредитор будуть зобов'язані достроково розірвати з нею договір.

За результатами розгляду, Національний банк обов'язково повідомить кожного заявника про успішну реєстрацію або про відмову в реєстрації,

– заявили в пресслужбі НБУ.

Обов'язок подати до НБУ відомості для внесення до реєстру у місячний строк поширювався на компанії, які станом на 14 липня вже мали укладені договори з кредитодавцем або новим кредитором.

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Реєстрація колекторських компаній: що відомо