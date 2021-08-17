Одразу 64 компанії хочуть займатися колекторською діяльністю в Україні
Джерело:НБУ
В Україні завершився термін подання документів для реєстрації юридичних осіб, охочих набути статус колекторської компанії. Цією діяльністю хочуть займатися 64 установи.
З них – 12 небанківських фінансових установ та 52 юридичні особи без ліцензій на надання фінансових послуг. Тепер Нацбанк має 30 робочих днів, щоб розглянути кожен пакет документів.
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Варто зауважити, що лише вказані у реєстрі компанії матимуть право продовжувати надавати послуги з врегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.
Якщо ж після жовтня 2021 року в реєстрі колекторських компаній будуть відсутні відомості про юридичну особу, кредитодавець або новий кредитор будуть зобов'язані достроково розірвати з нею договір.
За результатами розгляду, Національний банк обов'язково повідомить кожного заявника про успішну реєстрацію або про відмову в реєстрації,
– заявили в пресслужбі НБУ.
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Реєстрація колекторських компаній: що відомо
- Вимога щодо реєстрації колекторських компаній з'явилася після введення 14 липня в дію закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості".
- Це дозволить реформувати ринок колекторських послуг в Україні. Можливість працювати матимуть компанії із бездоганною діловою репутацією та прозорою структурою власності.
- Основним методом діяльності колекторів залишаються телефонні дзвінки, але тепер вони не можуть турбувати боржників з 20:00 до 09:00.