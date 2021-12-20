Рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Воно набуде чинності вже з лютого 2022 року.

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Мінімальні ціни на пакети

Ціни на пакети, які мають товщину понад 50 мікрометрів, становитимуть:

без ручок і бокових складок – 2 гривні;

без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок – 2,50 гривні;

з ручками і боковими складками – 3 гривні.

Мовиться про пакети, які використовують для пакування у закладах громадського харчування та магазинах.

Як повідомив заступник міністра економіки Денис Кудін, щороку кожен українець використовує приблизно 500 пластикових пакетів. На його думку, запровадження мінімальних цін надасть людям стимул користуватися екоторбинками.



Заборона пластикових пакетів / Інфографіка 24 каналу

Пластикові пакети – під забороною: що відомо

З 10 грудня 2021 року заборонили безкоштовно поширювати пластикові пакети в магазинах та закладах громадського харчування.

Обмеження не діють на надтонкі пакетики та біорозкладні, які використовують для пакування свіжої риби, м'яса, льоду тощо до 1 січня 2023 року.

Вже з березня 2022 року заборонять поширювати надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети.

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