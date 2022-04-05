Одна з найважливіших сфер для Кремля: ExxonMobil заморозив проєкт з Росією на мільярди доларів
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Відома нафтогазова ExxonMobil вирішила заморозити проєкт із виробництва скрапленого газу в Росії. Йдеться про будівництво "Далекосхідного ЗПГ" у порту Де-Кастрі.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що співпраця з державою-агресоркою стала дуже токсичною. Він написав, що вартість цього проєкту становить понад 6 мільярдів доларів. При цьому масштаб санкцій має бути більшим.
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За даними російських ЗМІ, "дочка" ExxonMobil – Exxon Neftegaz Limited – у лютому оголосила про старт тендеру з відбору підрядників на будівництво проєкту "Далекосхідний ЗПГ".
Зокрема, компанія мала на меті знайти фахівців для проведення оцінки якості матеріалів для будівництва та пошуку виробників залізобетонних виробів. Також повідомляють, що у лютому (ще до початку повномасштабної війни в Україні) губернатор Хабаровського краю зустрічався з керівництвом компанії Exxon, яка, за його словами, заявила про готовність розпочати роботу над проєктом.