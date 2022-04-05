Глава Офісу президента додав, що співпраця з державою-агресоркою стала дуже токсичною. Єрмак написав, що вартість цього проєкту становить понад 6 мільярдів доларів. Проте він наголосив, що масштаб санкцій має бути більшим.

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ExxonMobil заморозила багатомільярдний проєкт у Росії

За даними російських ЗМІ, "дочка" ExxonMobil – Exxon Neftegaz Limited – у лютому оголосила про старт тендеру з відбору підрядників на будівництво проєкту "Далекосхідний ЗПГ".

Зокрема, компанія мала на меті знайти фахівців для проведення оцінки якості матеріалів для будівництва та пошуку виробників залізобетонних виробів. Також повідомляють, що у лютому (ще до початку повномасштабної війни в Україні) губернатор Хабаровського краю зустрічався з керівництвом компанії Exxon, яка, за його словами, заявила про готовність розпочати роботу над проєктом.

Що відомо про ExxonMobil Це приватна нафтова корпорація США у штаті Нью-Йорк. Вартість акцій корпорації станом на 5 квітня коливається на рівні 84 доларів за штуку. Ринкова капіталізація ExxonMobil коливається на рівні 355,6 мільярда доларів, інформує Це приватна нафтова корпорація США у штаті Нью-Йорк. Вартість акцій корпорації станом на 5 квітня коливається на рівні 84 доларів за штуку. Ринкова капіталізація ExxonMobil коливається на рівні 355,6 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

Головна причина – напад Росії на Україну. Крім того, нафтогазова компанія заявила про рішення зупинити інвестиції у Росію. Додамо, що американська компанія ExxonMobil ще 1 березня 2022 року повідомила про рішення вийти з проєкту "Сахалин-1", яким вона керує від імені міжнародного консорціуму японських, індійських та російських компаній. У ExxonMobil заявили про початок цього процесу.Крім того, нафтогазова компанія заявила про рішення зупинити інвестиції у Росію.

Повідомляють, що попередньо потужність терміналу "Далекосхідний ЗПГ" у 6,2 мільйона тонн на рік. Він був частиною консорціуму "Сахалін-1". Запуск планувалося на 2027 – 2028 роки. Вартість проєкту коливалася на рівні 4,2 мільярда доларів.

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