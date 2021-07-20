Один офіційно працюючий утримує двох безробітних, – Мінекономіки

Тіньовий фонд оплати праці в Україні оцінюється у близько 500 мільярдів гривень на рік. Про це розповів перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко під час форуму "Україна 30. Трудові ресурси".

Тіньовий фонд

Тіньовий фонд оплати праці оцінюється майже в пів трильйона гривень на рік. Пан Любченко зауважив, що завдяки цим коштам уряд може розвивати стратегічні проєкти, підвищувати заробітні плати та пенсії, соціальні стандарти.

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Один працюючий утримує двох безробітних

Любченко, під час свого виступу, розповів й про не втішну статистику, коли в Україні один офіційно влаштований працівник фактично утримує двох безробітних.

Минулого року, за даними реєстру фізичних осіб-платників податків, 11,3 мільйона громадян України отримували офіційно заробітну плату, майже 11 мільйонів не отримували зовсім ніякого доходу,

– розповів Любченко.

Також він додав, що в Україні понад 11 мільйонів пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від легально працюючих громадян.

Олексій Любченко під час форуму "Україна 30. Трудові ресурси" / Фото: фейсбук форуму

Нагадаємо, що у нас нині діє принцип солідарної пенсії. Тобто, коли, громадяни, що працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам. Тут працює принцип солідарності поколінь. Фактично молоде покоління сплачує пенсії старшому.

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Тобто, маємо за рахунок одного постійно працюючого утримання двох непрацюючих,

– підсумував Любченко.

Політик відмітив також, що станом на сьогодні від 2 до 3 мільйонів українців працюють за кордоном. Для їх повернення потрібно застосувати інструмент суспільного діалогу, щоб створити баланс інтересів громадянина, держави та бізнесу.

Що відомо про форум "Україна 30. Трудові ресурси" Під час двох днів спікери форуму говоритимуть про державну візію щодо повернення трудових мігрантів, державні програми для подолання безробіття, зміни на ринку праці через пандемію коронавірусу. А також – про новий трудовий кодекс, цифровізацію як невіддільну складову сфери трудових відносин та Європейську соціальну хартію і Конвенцію Міжнародної організації.

Онлайн-трансляція Всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси"