Citigroup закриває низку напрямів у Росії

У Citigroup заявили, що негайно завершують оцінку операцій банку у Росії. Також нагадаємо, що Citigroup заявила про закриття роботи в споживчому сегменті Росії ще у квітні 2021 року.

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Тепер ми вирішили розширити сферу нашого виходу, аби включити інші напрямки бізнесу і продовжувати зменшувати операції та ризики, що залишилися. Через характер роботи з банківськими та фінансовими послугами виконання цього рішення потребує часу,

– йдеться у заяві Citigroup.

Цікаво знати! Citigroup – четвертий найбільший банк США після JP Morgan, Bank of America та Wells Fargo, згідно з даними Федерального резерву США, який виконує роль центробанку.

Фінансові ризики Citigroup в Росії

Варто зауважити, що Citigroup має найбільші ризики в Росії серед американських банків обсягом майже 10 мільярдів доларів. Раніше компанія прогнозувала, що може втратити майже половину цієї суми за найгіршого сценарію.

У компанії додали, що "вирішили перестати залучати будь-який новий бізнес чи клієнтів". Банк допомагатиме транснаціональним корпораціям, багато з яких згортають роботу в Росії.

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