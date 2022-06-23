Один із найбільших у світі виробників фарби й лаків Tikkurila вирішив повністю піти з Росії

Через війну в Україні американський холдинг PPG Industries згортає бізнес в Росії. Тож ринок країни-агресорки залишає і фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila, який до нього входить.

Після нападу Росії на Україну Tikkurila обмежила свою роботу в Росії. Однак через понад 3 місяці війни вона вирішила приєднатися до довгого списку компаній, які повністю покинули ринок країни-терористки.

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Tikkurila повністю виходить з російського ринку

Після вторгнення Росії в Україну Tikkurila Group припинила продаж продукції держпідприємствам, нафтогазовій та авіаційній промисловості та іншим підприємствам країни-агресорки, які потрапили під санкції.

У заяві компанії, яку оприлюднили 20 червня, мовиться, що вона наразі здійснює лише мінімальний обсяг продажів у Росії. І лише для того, щоб отримати достатню для виплати зарплати співробітникам кількість місцевої валюти.

Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні PPG ухвалила рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку,

– заявили в компанії.

У Tikkurila також планують пожертвувати чистий прибуток від діяльності в Росії у 2022 році некомерційним організаціям, які надають пряму гуманітарну допомогу.

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Коротко про Tikkurila Group

Tikkurila – провідна компанія з виробництва фарб у Скандинавії. Її підприємства розташовані в 11 країнах.

У Росії компанія має 3 виробничі майданчики, 3 навчальні центри та 10 складів, на яких працюють близько тисячі співробітників.

Перший завод на території країни-агресорки побудували ще в 1995 році.

Компанія випускає фарби під брендами Tikkurila, Finncolor, ТЕКС та "Ленінградські фарби".

З червня 2021 року Tikkurila входить до складу американського холдингу PPG Industries Inc.

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