У Мінфіні прогнозують, що у 2020 році план доходів державного бюджету буде перевиконано на 13 мільярдів гривень.

На єдиному казначейському рахунку (ЄКР) достатня ліквідність. Вона може забезпечити усі необхідні платежі у 2020 році. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Актуально Золотий дощ над Україною: на скільки зросли надходження у бюджет за лічені дні

Станом на 22 грудня 2020 на єдиному казначейському рахунку було 60,7 мільярда гривень,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, у Мінфіні завдяки аукціону розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) вдалося залучити до бюджету 22,2 мільярда гривень.

Що ще кажуть у Мінфіні

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що у 2021 році Україна візьме у кредит майже 470 мільярдів.

"Внутрішні запозичення плануємо на рівні 497 мільярдів. Зате віддати кредиторам повинні 468 мільярдів гривень", – наголосив Марченко.

Усе заради того, щоб погасити старі борги. Найбільшу суму країна отримає від міжнародних партнерів Києва. Марченко наголосив, що для України – це підйомна сума.