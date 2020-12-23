Очікується перевиконання доходів десь 13 мільярдів гривень, – Мінфін про Держбюджет-2020
У Мінфіні прогнозують, що у 2020 році план доходів державного бюджету буде перевиконано на 13 мільярдів гривень.
На єдиному казначейському рахунку (ЄКР) достатня ліквідність. Вона може забезпечити усі необхідні платежі у 2020 році. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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Станом на 22 грудня 2020 на єдиному казначейському рахунку було 60,7 мільярда гривень,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема, у Мінфіні завдяки аукціону розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) вдалося залучити до бюджету 22,2 мільярда гривень.
Що ще кажуть у Мінфіні
Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що у 2021 році Україна візьме у кредит майже 470 мільярдів.
"Внутрішні запозичення плануємо на рівні 497 мільярдів. Зате віддати кредиторам повинні 468 мільярдів гривень", – наголосив Марченко.
Усе заради того, щоб погасити старі борги. Найбільшу суму країна отримає від міжнародних партнерів Києва. Марченко наголосив, що для України – це підйомна сума.
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