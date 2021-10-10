За словами прем'єр-міністра, зростання ВВП означати подолання наслідків коронакризи, яку спричинили карантинні обмеження та локдауни.

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Фактори, які плинули на ВВП

На зростання ВВП вплинула низка факторів. Найперше Денис Шмигаль відзначив збільшення роздрібної торгівлі на 13%, що стимулює українську економіку до зростання. Уряд сподівається, що позитивну динаміку до кінця року вдасться зберегти.

Ми очікуємо, що цьогорічне зростання ВВП складе близько 4% і це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи. Єдине, що може завадити цьому сценарію — це чергова потужна хвиля коронавірусу, через яку доведеться вводити додаткові карантинні обмеження,

– заявив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр відзначив, що вперше за 30 років незалежності, розмір мінімальної зарплати в країні перетнула позначку 500 доларів.

Також важливим фактором впливу стало збільшення іноземних інвестицій, сума яких станом на вересень складає 2,8 мільярда. Це є рекордом на останні 4 роки.

Дешеві кредити для фермерів сприяли зростанню аграрного сектору на 8,4%. Окрім того, вплинула на такий показник і висока врожайність. Завдяки президентській програмі "Велике будівництво" позитивні зміни також відбулися і в будівельному секторі – +2%.

Від серпня 2021 року індекси усіх секторів економіки перевищують нейтральний рівень. Саме тому виконання бюджету за 9 місяців цього року становить 104%. На це зокрема вплинула ефективна робота податкової служби та митниці.

"Промисловий безвіз" з ЄС

Денис Шмигаль розповів, що на початку жовтня Європейський Союз розпочав другу фазу оціночної місії. Її успіх може сприяти наданню нашій країні "промислового безвізу". Підписання відповідної угоди може підняти імідж України на міжнародній арені та створити нові можливості для бізнесу.

Зверніть увагу! Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА), або ж "промисловий безвіз" є одним із 5 безвізів, які може отримати Україна в межах асоціації з Європейським Союзом. Договір дозволять українським виробникам вийти на міжнародний рівень.