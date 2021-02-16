Очікуємо на продовження співпраці, – радник Зеленського про МВФ

Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що технічна частина переговорів з МВФ триває. Вона здійснюється за кількома напрямками – з Мінфіном, з Мін'юстом і Нацбанком.

Причин для занепокоєння нема, – Устенко

На думку Устенка, наразі Україні не слід турбуватися через заяви Міжнародного валютного фонду.

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З Мінфіном більш-менш зрозуміло, що обговорюється, – параметри 2022 року, деякі аспекти щодо цього року, але вони не такі принципові, що їх неможливо вирішити. Йде повістка з НБУ, там теж більш-менш все зрозуміло, відчутний прогрес був,

– заявив економіст.

Він наголосив, що ті питання, які все ще обговорюються з МВФ, пов'язані "з юридичними аспектами, а не з економікою в цілому".

"Я не бачу серйозних проблем, не думаю, що нам треба негайно почати турбуватися через заяви з боку МВФ. По-перше, ми очікуємо, що співпраця буде продовжена. По-друге, країна цього року перебуває на відновній траєкторії. Можна скільки завгодно сперечатися, яке зростання буде цього року, але воно очевидно буде", – підкреслив радник президента.

Він додав, що в Україні не порушена курсова стабільність. "Золото-валютні резерви – на рівні 29 мільярдів доларів, фактично 9-річний максимум, вони перекривають 5 місяців нашого імпорту".