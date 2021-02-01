Настрої українського бізнесу відчутно погіршилися на початку 2021 року: причини

Український бізнес погіршив оцінки поточного економічного стану своїх компаній. Через посилення Кабінетом Міністрів карантину індекс очікувань ділової активності у січні 2021 року знизився до 37,6.

Джерело: НБУ

Про таку ситуацію свідчать результати щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Нацбанк. Очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів) одинадцятий місяць поспіль – з березня 2020 року.

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У січні 2021 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 37,6; у порівнянні з 45,5 в грудні 2020 року.

З чим пов'язують послаблення ділової активності

Таке явище – типове для початку року та зазвичай пояснюється скороченням кількості робочих днів.

та зазвичай пояснюється скороченням кількості робочих днів. Тепер його значно підсилило запровадження суворих карантинних обмежень щодо здійснення деяких видів підприємницької діяльності.

За результатами опитування, компанії у всіх секторах суттєво погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності.

Якими є очікування компаній

Найпесимістичнішими є очікування у підприємств секторів будівництва та торгівлі.

є очікування у підприємств секторів будівництва та торгівлі. Крім того, компанії продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію й послуги на тлі підвищення закупівельних цін.

й послуги на тлі підвищення закупівельних цін. Залишаються песимістичними передбачення щодо загальної кількості працівників.

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