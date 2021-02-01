Настрої українського бізнесу відчутно погіршилися на початку 2021 року: причини

Український бізнес погіршив оцінки поточного економічного стану своїх компаній. Через посилення Кабінетом Міністрів карантину індекс очікувань ділової активності у січні 2021 року знизився до 37,6.
Джерело: НБУ
Про таку ситуацію свідчать результати щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Нацбанк. Очікування підприємств перебувають на рівні нижче рівноважного значення (50 пунктів) одинадцятий місяць поспіль – з березня 2020 року.
Читайте також Це буде рік економічного зростання: у Зеленського поділилися оптимістичними прогнозами
У січні 2021 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 37,6; у порівнянні з 45,5 в грудні 2020 року.
За результатами опитування, компанії у всіх секторах суттєво погіршили очікування щодо результатів своєї діяльності.
Зверніть увагу Попри карантин перекази заробітчан у 2020 році відчутно зросли: сума